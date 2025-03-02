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Экономика

Приборостроительный завод и гуманитарно-педагогический институт в Арзамасе будут сотрудничать

07 марта 2025 16:31  [113] Экономика

Фото: Артур Баранов

Арзамасский приборостроительный завод и Арзамасский гуманитарно-педагогический институт (филиала ННГУ имени Лобачевского) подписали соглашение о сотрудничестве. 

Генеральный директор предприятия Андрей Капустин напомнил, что в конце прошлого года завод подписал соглашение с головным вузом. 

"Арзамасские учебные заведения для нас всегда в приоритете. Вуз имеет славную 90-летнюю историю, а недавно ему возвращено историческое, родное название. Это событие стало важным для огромного количества арзамасцев, в том числе и заводчан – многие выпускники работают на АПЗ. И это ценные кадры, – сказал он. 

Андрей Капустин добавил, что сейчас предприятия наиболее заинтересовано в выпускниках и учащихся таких направлений, как прикладная информатика, математика и физика. Он заверил, что работа на заводе всегда найдется.

Взаимодействие сторон подразумевает организацию учебных, производственных и преддипломных практик, встреч со студентами, привлечение к педагогической деятельности среднего и высшего руководящего состава завода. Со стороны предприятия будет оказано содействие трудоустройству тех студентов, которые наилучшим образом проявят себя в учебе и на производственной практике. Главным направлением деятельности вуза в рамках соглашения будет подготовка высококвалифицированных выпускников по специальностям университета, которые представляют интерес для завода.

Директор АГПИ имени А.П. Гайдара Тамара Щелина отметила, что сотрудничество вуза и предприятия – основной тренд развития высшего образования. 

"Мы будем иметь возможность поднимать на более высокий уровень высшее образование по естественно-научным дисциплинам. Уже есть задумки, как усилить инженерное направление обучения на базе имеющегося образования. Что касается среднего профессионального образования, вместе с заводом мы сможем переориентировать его на те специальности, которые необходимы и востребованы в нынешних условиях развития экономики и производства. Кроме того, мы можем предложить программы повышения квалификации на базе университета", – сказала она.

В настоящее время на АПЗ открыто около 600 вакансий, часть из них могли бы закрыть учащиеся или выпускники АГПИ. Поэтому реализация соглашения о сотрудничестве между вузом и заводом начнется с проработки индивидуальных графиков для тех студентов, которые, учась в университете, параллельно начнут работать на предприятии.

Екатерина Ядрова

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Теги:
АПЗ Арзамас
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