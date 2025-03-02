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Общество

Нижегородская "Школа 800" представила инновационные идеи на Салоне образования в Москве

07 марта 2025 16:28  [108] Общество

Фото: АНОО "Школа 800"

5-6 марта АНОО «Школа 800» выступила в качестве специального гостя на крупнейшем событии в сфере образования в России – Московском международном Салоне образования.

Представители образовательного учреждения презентовали инновационные идеи и практики школы. В их числе – система критериального оценивания (СКО), дающая чёткое представление об академических успехах учеников, а также механизм «обратной связи» с родителями через репорты – специальные ведомости, которые помогают объективно оценить достижения каждого ребёнка.

Нижегородцы также рассказали об используемых методах формирования команды: благодаря им всего за два года педколлектив увеличился до 350 сотрудников. Масштабный опыт подбора кадров вылился в обучающую программу «Очередь из желающих работать».

«Миссия «Школы 800» – создать открытую «умную школу», которая помогает каждому ученику осознанно выбрать путь к успешной жизни. Открытость как ключевая ценность вдохновляет коллектив школы на поиск новых решений и преодоление вызовов. В стенах «Школы 800» каждый может учиться, делиться идеями и расти, создавая будущее вместе. Мы уже становимся ресурсным центром для нижегородских педагогов и готовы делиться опытом с коллегами из других регионов страны», – рассказала директор по учебной работе АНОО «Школа 800» Анна Храмова.

Команда школы также приняла участие в сессии «Анализ цифрового следа и управление на основе данных». На ней обсуждалось, как цифровизация помогает следить за успеваемостью, не создавая дополнительной нагрузки для педагогов, а также выявлять зоны, требующие особого внимания.

«Система управления «Школы 800» опирается на аналитику «цифрового следа», который формируется в ходе образовательного процесса. С помощью «Электронного журнала» и специальных программных средств анализируется повседневная деятельность сотрудников и академические успехи учеников. Полученными данными мы руководствуемся при принятии управленческих решений – каждый шаг взвешен и обоснован», – подчеркнул директор по цифровизации АНОО «Школа 800» Дмитрий Бердышев.

Директор «Школы 800» Марк Сартан также выступил куратором «школьного» трека деловой программы Салона образования, модератором и спикером нескольких дискуссий.

«Участие в Московском международном Салоне образования стало для нас не только возможностью поделиться своими наработками, но и вдохновиться новыми идеями. Мы возвращаемся домой с новыми профессиональными связями и планами по дальнейшему развитию. Спасибо за возможность вдохновлять и быть вдохновлёнными!» – сказал Марк Сартан.

 

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Теги:
Образование Школа 800
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