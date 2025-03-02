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Молодежный совет АО "АПЗ" стал партнером уникальной игры "Ситиполия-Арзамас".
На игровом поле настольной игры вместо улиц размещены арзамасские компании, медицинские и торговые центры, танцевальные и спортивные студии, ставшие партнерами проекта. Одним из первых на поле расположился Молодежный совет Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина.
В комплект игры входят поле для ходов, ситирубли с главными достопримечательностями Арзамаса, карточки шанса и городская казна. Если фишка перешла на клетку "Квиз", то игроку необходимо перейти по QR-коду на страницу с вопросами о городе, за правильные ответы можно заработать бонусы.
"Это и туристический сувенир, и отличная настольная игра. На поле 28 компаний из разных сегментов бизнеса, в том числе и крупные предприятия, которые придали имиджа и "притянули" за собой молодых предпринимателей", - рассказал руководитель проекта Павел Мастерских.
Председатель Молодежного совета АПЗ Артем Канашкин, отметил, что игра популярна в молодежной среде, поэтому молодежный совет обязательно должен был занять свое место на игровом поле.
"Разработчики планируют распространять настолку в центрах притяжения передовой молодежи города. Это значит, потенциальные работники будут играть в "Ситиполию" и узнавать о нас", - сказал он.
"Ситиполия" – серия настольных бизнес-игр, созданная по мотивам "Монополии", но участники увидят настоящие, реально работающие предприятия городов.
Юлия Фролова
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