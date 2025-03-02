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Общество

Нижегородская область вошла в число лидеров по количеству проектов-финалистов Национальной премии "Наш вклад"

07 марта 2025 17:52  [117] Общество

Фото: АНО "Национальные приоритеты"

В финал Национальной премии «Наш вклад» вышли 166 социальных инициатив, реализованных в Нижегородской области.

«Наш вклад» является первой в России премией, которая оценивает вклад бизнеса и некоммерческих организаций в достижение национальных целей и реализацию задач нацпроектов. Всем финалистам присваивается статус «Партнер национальных проектов России».

Торжественная церемония награждения победителей премии состоялась в Координационном центре Правительства Российской Федерации при участии заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака, представителей федеральных органов исполнительной власти, деловых объединений и общественных организаций.

В перечень проектов-финалистов от Нижегородской области вошли такие инициативы, как «Инженериум» и «Солдаты неба», которые способствуют реализации национального проекта «Молодежь и дети».

«Инженериум» в детском клубе «Школа гениев» – социальный проект, направленный на раннюю профориентацию в сфере детской инженерии для детей с ограниченными возможностями здоровья и воспитанников Семеновской школы-интерната. Проект, инициированный предпринимателем Ириной Масловой, ориентирован на развитие творческих и интеллектуальных способностей детей, а также на содействие в выборе будущей профессии. Занятия проводятся бесплатно два раза в месяц на протяжении всего учебного года.

Проект «Навстречу Победе», созданный некоммерческой организацией для детей и молодежи Городецкого округа и Нижегородской области, реализуется на базе мемориального комплекса «Солдаты неба: сохранение исторической памяти», посвященного событиям Великой Отечественной войны. Его цель — популяризация подвигов нижегородцев через бесплатные патриотические мероприятия, сохранение памяти о подвиге наших предков. В течение года в рамках проекта прошло 51 офлайн- и 14 онлайн-мероприятий, собравших более 19 тысяч зрителей.

Как отмечают организаторы, одним из показательных проектов финалистов премии в части создания комфортной городской среды стала программа развития территорий «Новый социальный вектор», проводимая при поддержке промышленника Олега Дерипаски. На основе предложений работников автомобильного завода в Нижнем Новгороде строятся новые и модернизируются существующие объекты социальной инфраструктуры (спорткомплексы, детские площадки, скверы, учебные и медицинские учреждения, общественные пространства и т.п.).

В Автозаводском районе по программе реконструирован муниципальный спорткомплекс «Чайка», построен Центр спортивных единоборств, отремонтирована детская поликлиника №5, реконструированы музей истории ГАЗ и Дом ветеранов автозавода, обновляются парковки, проходит реконструкция лыжной базы. В городе Павлово за время действия программы построены новые спортивные площадки около Павловского санаторного детского дома и ФОКа «Гармония», открыта хоккейная коробка, ведется масштабная реконструкция Парка имени 40-летия ВЛКСМ. Сайт программы «Новый социальный вектор» дает возможность предлагать свои идеи и выбирать приоритетные объекты для модернизации и строительства. Все это способствует реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни.

Еще один проект-финалист премии носит название «Начни с себя» и направлен на поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». «Начни с себя» - это экологическая смена в детском лагере школы №12 города Бор Нижегородской области, разработанная учеником этой школы Данилой Волковым. Программа включает широкий спектр вопросов, связанных с охраной окружающей среды, пропаганду принципов экологического поведения и мероприятия по раздельной сортировке отходов. Смену адаптировали для детей трех возрастных групп: 11-12 лет, 9-10 лет и 7-8 лет. Это позволяет каждому участнику, в зависимости от возраста, получать информацию и навыки, соответствующие их уровню понимания и восприятия.

Всего на участие в премии поступило 759 заявок, представленных 89 регионами страны. В финал вышли 550 проектов от 252 организаций. 35,3% финалистов премии представляют крупный бизнес, 31% – некоммерческий сектор, 19,4% – госкорпорации и госкомпании, 10,3% – малый бизнес и 4% – средний бизнес. 74% проектов имеют федеральный масштаб, 26% – региональный.

С 2021 года количество организаций-участников и проектов-финалистов Национальной премии «Наш вклад» увеличилось в 3,5 раза. Традиционно наиболее популярными для реализации социальных инициатив становились национальные проекты «Образование», «Демография», «Экология».

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Теги:
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