Более 20 ведущих нижегородских работодателей приняли участие в стратсессии по трудоустройству участников СВО Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 20 ведущих нижегородских работодателей приняли участие в стратегической сессии по вопросам трудоустройства участников специальной военной операции и мерам их поддержки. Мероприятие было организовано управлением по труду и занятости населения Нижегородской области и Нижегородским филиалом государственного фонда «Защитники Отечества» на площадке КУПНО. СТАРТ.

«Создание условий для успешной интеграции участников СВО в гражданскую жизнь – наша приоритетная задача. Мы активно работаем с работодателями, чтобы создать максимально благоприятные условия для трудоустройства участников СВО и их семей. Важно, чтобы они чувствовали, что их опыт и навыки ценятся, и они могут внести значимый вклад в развитие региона», – отметил руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

В рамках сессии предприятия региона представили актуальные вакансии и программы адаптации для участников СВО, уделив особое внимание созданию комфортных условий труда и возможностям профессионального роста. Участники также обсудили меры социальной и экономической поддержки, включая образовательные программы, переподготовку и помощь в открытии собственного бизнеса.

«Мы понимаем, что многие из участников СВО сталкиваются с различными трудностями, и поэтому важно обеспечить не только доступ к вакансиям, но и комплексную помощь в адаптации к гражданской жизни. Это включает в себя психологическую поддержку, профессиональную переподготовку и обучение новым навыкам, которые помогут им успешно интегрироваться в общество. Мы работаем над тем, чтобы ни один из них не остался без внимания и помощи, чтобы каждый участник СВО знал, что его опыт и заслуги ценятся», - подчеркнула врио руководителя нижегородского филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Алла Подоплелова.

Ветераны СВО могут обратиться в Нижегородский кадровый центр «Работа России» за содействием в трудоустройстве. По поручению президента РФ Владимира Путина в законе «О занятости» закреплено приоритетное право для участников СВО и членов их семей на трудоустройство.

На платформе «Работа России» создан специальный раздел для участников СВО, где можно найти информацию о мерах поддержки данной категории граждан. Для получения дополнительной информации и консультаций можно обращаться в Нижегородский кадровый центр «Работа России».

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.