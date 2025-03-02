16 команд из Нижегородской области вместе с Люлиным поучаствовали в Спартакиаде ФСК "Парламент" Спорт

Фото: пресс-служба ЗСНО

6 марта в Кстове состоялись соревнования в рамках XVIII Спартакиады законодательных (представительных) органов власти Нижегородской области ФСК «Парламент». Старт соревнованиям дал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

В этом году программа Спартакиады была расширена. Впервые состоялся фестиваль ГТО, вместе с этим прошли соревнования по шахматам.

Евгений Люлин принял участие в сдаче нормативов ГТО. Он выполнил упражнения по стрельбе из электронной винтовки и комплекс на растяжку.

«Все сейчас понимают важность подготовки к защите Родины. Убежден, что проверить себя и свои силы, сдав нормы ГТО должен каждый. Поэтому мы расширили спартакиаду нормативами ГТО. Знаки отличия должен иметь каждый участник ФСК «Парламент», - отметил спикер ЗСНО.

В состязаниях приняли участие депутаты и сотрудники аппарата Законодательного собрания Нижегородской области, а также команды из различных муниципалитетов региона.

В шахматном турнире в команде Законодательного Собрания приняли участие: заместитель председателя Законодательного собрания Денис Бакиев, председатель комитета Законодательного собрания по бюджету и налогам Александр Шаронов, председатель комитета Законодательного собрания по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Игорь Тюрин и ветеран парламента Леонид Алексеев.

По итогам шахматного первенства спортсмены регионального парламента завоевали призовые места: третье место занял Денис Бакиев, первым стал Леонид Алексеев, обеспечив себе тем самым лидерство в командном зачете в шахматной дисциплине.

Также успешно проявили себя в прыжках в длину атлеты Законодательного Собрания. На высшем пьедестале почета сотрудники аппарата Законодательного Собрания: прыжках в длину золото завоевала Юлия Кочура, второе – Александра Герберсгаген, а депутат регионального парламента Татьяна Гриневич заняла третье место.

По итогам фестиваля ГТО команда регионального парламента заняла 5 место. Третье место у Бора, второй Семенов. Лидером соревнований стал Арзамас.

«С детства спорт был частью моей жизни, и это помогло мне сегодня показать хороший результат. Но, должна сказать, конкуренция была очень серьезная. И, конечно, не могу не отметить теплую встречу и невероятное гостеприимство», - поделилась ведущий консультант отдела межпарламентского сотрудничества Законодательная собрания Александра Герберсгаген.