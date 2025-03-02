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Экономика

Алиханов и Никитин обсудили ключевые направления развития промышленного потенциала Нижегородской области

07 марта 2025 20:01  [109] Экономика

Фото: пресс-служба Минпромторга РФ

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным по вопросам развития промышленности в регионе.

Индекс промышленного производства в Нижегородской области растет с 2020 года, объем отгруженной продукции обрабатывающих производств впервые превысил два триллиона рублей. В 2024 году региональный Фонд развития промышленности реализовал 55 проектов на общую сумму 6,3 миллиарда рублей, из которых 5,4 миллиарда – средства федерального бюджета. 

Антон Алиханов и Глеб Никитин обсудили участие региона в национальных проектах технологического лидерства и развитие беспилотной авиации. Особое внимание уделили вопросу создания в Дзержинске филиала Нижегородского центра стандартизации и метрологии, который работал бы с продукцией предприятий-резидентов особой экономической зоны «Кулибин».

Губернатор Нижегородской области также обсудил с главой Минпромторга реализацию ряда других значимых для региона инвестиционных проектов. Часть уже успешно запущены, некоторые крупные инвесторы готовятся зайти в регион.

По итогам встречи Антон Алиханов и Глеб Никитин договорились о продолжении тесного взаимодействия Правительства Нижегородской области с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

 

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Теги:
Глеб Никитин Минпромторг
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