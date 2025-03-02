Новые почетные звания утверждены в Нижегородской области Политика

Законодательное собрание Нижегородской области одобрило введение семи новых почетных званий. Соответствующее постановление опубликовано 6 марта 2025 года.

В регионе теперь будут присуждать звания:

- "Заслуженный авиастроитель Нижегородской области",

- "Заслуженный изобретатель Нижегородской области",

- "Заслуженный конструктор Нижегородской области",

- "Заслуженный машиностроитель Нижегородской области",

- "Заслуженный металлург Нижегородской области",

- "Заслуженный работник химической промышленности Нижегородской области",

- "Заслуженный судостроитель Нижегородской области".

Обладатели этих званий получат нагрудный знак и удостоверение. Звание присваивается пожизненно.

Для его получения необходимо внести значительный вклад в развитие отрасли, внедрять новые технологии и создавать высокотехнологичную продукцию. Кроме того, для авиастроителей, машиностроителей, металлургов, работников химической промышленности и судостроителей установлен минимальный стаж работы — 15 лет. В исключительных случаях награда может быть присуждена независимо от стажа.

"Заслуженным изобретателем" можно стать за внедрение значимых для региона разработок в производство.

Каждое звание ежегодно смогут получить не более пяти человек. Комиссия по отбору кандидатов должна собраться до 30 апреля. Затем до 20 мая документы направят губернатору области и председателю Заксобрания. Они подготовят заключение о поддержке или отказе в присвоении звания, после чего материалы передадут на рассмотрение депутатам.