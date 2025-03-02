В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
08 марта 2025 09:36  [142] Новые почетные звания утверждены в Нижегородской области
08 марта 2025 08:53  [246] Решение о разделении Нижегородского района примут весной 2025 года
07 марта 2025 19:00  [634] Эксперт-мониторинг событий с 28 февраля по 7 марта 2025 года от АНО "Минин-центр"
07 марта 2025 17:50  [479] Юрий Шалабаев объяснил, планирует ли идти на второй срок
07 марта 2025 16:15  [355] Шалабаев объяснил, почему объединение Нижнего Новгорода и Кстова может быть выгодным
07 марта 2025 16:00  [269] Андрей Саносян поделился нижегородским опытом по улучшению инвестклимата на стратегической сессии АСИ в Хабаровске
07 марта 2025 15:16  [263] Андрей Дахин: "Новый законопроект продолжает логику единой системы публичной власти"
07 марта 2025 14:50  [249] Александр Прудник: "Необходимо выстраивать единообразную систему вертикали управления"
07 марта 2025 14:32  [302] В России выстраивается эффективное взаимодействие трех уровней власти
06 марта 2025 19:12  [834] Минобороны получит новые разработки ядерного центра в Сарове
Политика

Новые почетные звания утверждены в Нижегородской области

08 марта 2025 09:36  [142] Политика

 Законодательное собрание Нижегородской области одобрило введение семи новых почетных званий. Соответствующее постановление опубликовано 6 марта 2025 года.  

В регионе теперь будут присуждать звания:  

- "Заслуженный авиастроитель Нижегородской области",  

- "Заслуженный изобретатель Нижегородской области",  

- "Заслуженный конструктор Нижегородской области",  

- "Заслуженный машиностроитель Нижегородской области",  

- "Заслуженный металлург Нижегородской области",  

- "Заслуженный работник химической промышленности Нижегородской области",  

- "Заслуженный судостроитель Нижегородской области".  

Обладатели этих званий получат нагрудный знак и удостоверение. Звание присваивается пожизненно.  

Для его получения необходимо внести значительный вклад в развитие отрасли, внедрять новые технологии и создавать высокотехнологичную продукцию. Кроме того, для авиастроителей, машиностроителей, металлургов, работников химической промышленности и судостроителей установлен минимальный стаж работы — 15 лет. В исключительных случаях награда может быть присуждена независимо от стажа.  

"Заслуженным изобретателем" можно стать за внедрение значимых для региона разработок в производство.  

Каждое звание ежегодно смогут получить не более пяти человек. Комиссия по отбору кандидатов должна собраться до 30 апреля. Затем до 20 мая документы направят губернатору области и председателю Заксобрания. Они подготовят заключение о поддержке или отказе в присвоении звания, после чего материалы передадут на рассмотрение депутатам.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Звание
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
02 марта 2025 17:33Зима, прощай! Как нижегородцы отпраздновали Масленицу
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph