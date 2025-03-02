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Общество

"Дарите женщинам цветы": в Нижнем Новгороде прошла весенняя праздничная акция

08 марта 2025 14:32  [93] Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Нижнем Новгороде прошла традиционная акция «Дарите женщинам цветы», посвященная Международному женскому дню.

Волонтеры «Единой России», «Молодой Гвардии» и Штаба общественной поддержки на главной пешеходной улице города – Большой Покровской  - дарили яркие тюльпаны всем проходящим мимо представительницам прекрасного пола с теплыми словами поздравлений. 

«В этот замечательный весенний праздник по доброй традиции выходим на улицы города, чтобы поздравить наших прекрасных женщин с праздником. Мы хотим от всей души поблагодарить наших девушек, жен, мам, бабушек за их любовь,  заботу, терпение, за то, что они всегда с нами, поддерживают и оберегают нас. Благодаря им мы, мужчины, становимся лучше и сильнее. Желаем всем нашим дорогим женщинам любви, счастья, пусть у них в душе всегда буде весна и радость!» - сказал активист «Единой России» Герман Рдюков. 

В ответ женщины дарили улыбки и  благодарили за приятный и неожиданный сюрприз.  

В эти дни праздничные дни по всей Нижегородской области активисты, депутаты, волонтеры партии поздравляют женщин с праздником, дарят подарки, цветы и весеннее настроение. В муниципалитетах проходят концерты, выставки, интерактивные программы, мастер-классы, конкурсы, спортивные соревнования и многие другие мероприятия.   Особые слова благодарности и поздравления адресованы женщинам-ветеранам и родным участников СВО. По инициативе партпроекта «Женское движение Единой России» в регионе проходит масштабная акция «Цветы мамам Героев» в знак уважения и признательности матерям, чьи сыновья встали на защиту Отечества.

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Теги:
8 марта Единая Россия Праздники
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