Аэропорт Нижнего Новгорода приостанавливал работу из-за возможной атаки БПЛА

В ночь на 9 марта аэропорт Нижнего Новгорода временно прекращал прием и отправку рейсов. Как сообщили в Росавиации, это решение приняли для обеспечения безопасности гражданской авиации.
Ограничения вступили в силу в 2:59. Подобные меры, как правило, принимаются в случаях возможной угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов.
К 6:10 воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.
Отметим, что в эту же ночь аналогичные ограничения действовали в нескольких других аэропортах России. В частности, в период действия ограничений на запасной аэродром были направлены два самолета, следовавших в Казань.
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