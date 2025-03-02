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Общество

Аэропорт Нижнего Новгорода приостанавливал работу из-за возможной атаки БПЛА

09 марта 2025 09:02  [80] Общество

В ночь на 9 марта аэропорт Нижнего Новгорода временно прекращал прием и отправку рейсов. Как сообщили в Росавиации, это решение приняли для обеспечения безопасности гражданской авиации.  

Ограничения вступили в силу в 2:59. Подобные меры, как правило, принимаются в случаях возможной угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов.  

К 6:10 воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.  

Отметим, что в эту же ночь аналогичные ограничения действовали в нескольких других аэропортах России. В частности, в период действия ограничений на запасной аэродром были направлены два самолета, следовавших в Казань. 

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Теги:
Аэропорт беспилотники
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