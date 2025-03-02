Аэропорт Нижнего Новгорода приостанавливал работу из-за возможной атаки БПЛА Общество

В ночь на 9 марта аэропорт Нижнего Новгорода временно прекращал прием и отправку рейсов. Как сообщили в Росавиации, это решение приняли для обеспечения безопасности гражданской авиации.

Ограничения вступили в силу в 2:59. Подобные меры, как правило, принимаются в случаях возможной угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов.

К 6:10 воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.

Отметим, что в эту же ночь аналогичные ограничения действовали в нескольких других аэропортах России. В частности, в период действия ограничений на запасной аэродром были направлены два самолета, следовавших в Казань.