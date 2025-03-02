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Экономика

Более 1600 безработных нижегородцев обучились благодаря центру "Работа России"

09 марта 2025 10:32  [54] Экономика

Фото: Нижегородский кадровый центр "Работа России"

Нижегородский кадровый центр «Работа России» в рамках программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации в 2024 году обучил 1 624 безработных гражданина. 

«360 человек прошли профессиональную подготовку, 424 – профессиональную переподготовку, 840 граждан повысили свою квалификацию. Обучение проводилось по 35 профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда, с учетом заявок работодателей и потребностей граждан в организации предпринимательской деятельности», - рассказала директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.  

Выбор образовательных программ осуществлялся в зависимости от уровня профессионального образования гражданина и опыта работы. Из общего числа завершивших профобучение 24% безработных прошли подготовку, переподготовку и повышение квалификации по рабочим профессиям, что соответствует потребностям рынка труда.  

«Наиболее востребованными профессиями для обучения среди безработных стали бухгалтер, кладовщик, менеджер по персоналу, социальный работник, оператор котельной, водитель погрузчика, повар-кондитер, оператор ЭВМ, швея, оператор станков с программным управлением», - сообщил руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин. 

Всю актуальную информацию о мерах поддержки Нижегородского кадрового центра «Работа России» можно найти в официальной группе учреждения. 

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.

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Теги:
Нацпроект Трудоустройство
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