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Происшествия

Иномарка снесла четыре машины в Городце

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Фото: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

В Городце ночью 9 марта произошло серьезное ДТП. Водитель Kia на высокой скорости врезался сразу в четыре припаркованных автомобиля на улице Фурманова. Об этом сообщает телеграм-канал "Мой Нижний Новгород". 

От удара три машины получили значительные повреждения – их отбросило ближе к жилому дому. Четвертому авто досталась вмятина на водительской двери.  

По предварительной информации, водитель мог находиться в состоянии опьянения. Он не справился с управлением и протаранил машины на большой скорости.  

Обстоятельства происшествия выясняются.

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Теги:
Городец ДТП
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