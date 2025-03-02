Иномарка снесла четыре машины в Городце Происшествия

Фото: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

В Городце ночью 9 марта произошло серьезное ДТП. Водитель Kia на высокой скорости врезался сразу в четыре припаркованных автомобиля на улице Фурманова. Об этом сообщает телеграм-канал "Мой Нижний Новгород".

От удара три машины получили значительные повреждения – их отбросило ближе к жилому дому. Четвертому авто досталась вмятина на водительской двери.

По предварительной информации, водитель мог находиться в состоянии опьянения. Он не справился с управлением и протаранил машины на большой скорости.

Обстоятельства происшествия выясняются.