Потепление до +9 градусов и дожди идут в Нижний Новгород Общество

Фото: архив регионального правительства

На предстоящей неделе в Нижнем Новгороде ожидается значительное потепление. По данным сервиса "Яндекс Погода", в дневные часы температура поднимется до +7…+9 градусов, а в выходные возможны заморозки.

В понедельник, 10 марта, днем нижегородцев ждут до +2 градусов тепла и переменная облачность. Порывы северо-западного ветра будут достигать 3 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до +1 градуса. Юго-восточный ветер подует со скоростью 4,4 м/с.

Во вторник, 11 марта, днем воздух прогреется до +7 градусов. Ветер подует с юга со скоростью 4,4 м/с. А ночью ожидается +5 градусов. Ветер будет дуть чуть менее интенсивно - 5 м/с.

В среду, 12 марта, в Нижнем Новгороде будет +7 градусов. Ветер северо-западный, 3,3 м/с. Ночью прогнозируется небольшой дождь и +5 градуса. Ветер подует с востока со скоростью 1,9 градуса.

В четверг, 13 марта, синоптики обещают до +7 градусов. Порывы северо-западного ветра будут достигать 3,3 м/с. Ночью снова пойдет дождь, похолодает до +4 градусов. Ветер юго-восточный, 2,9 м/с.

В пятницу, 14 марта, днем будет капать дождь, зато потеплеет до +9 градусов. Ветер подует с юго-запада со скоростью 4,3 м/с. Ночью по прогнозу будет +5 градусов. Ветер западный, 3,1 м/с.

К выходным температура начнет снижаться. Днем будет +2…+4 градуса, но утром и ночью возможны заморозки до -3 градусов.