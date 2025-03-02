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Наркосбытчика задержали с мефедроном в Нижегородской области

09 марта 2025 14:00  [1] Происшествия

Фото: пресс-служба МВД по Нижегородской области

Сотрудники ДПС и отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков задержали жителя Нижнего Новгорода, у которого обнаружили мефедрон.  

Автомобиль Mitsubishi Lancer был остановлен на посту ДПС "Окский". При осмотре транспортного средства полицейские нашли сверток и пакет с неизвестным веществом. Еще один сверток оказался на земле – его попытался избавиться один из пассажиров.  

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество – наркотик мефедрон массой более 4 граммов.  

29-летний задержанный признался, что занимался распространением наркотиков бесконтактным способом.  

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств"). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.  

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время полицейские проверяют его на причастность к другим эпизодам сбыта наркотиков.

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Теги:
Богородск Наркотики Полиция
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