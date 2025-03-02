Наркосбытчика задержали с мефедроном в Нижегородской области

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Сотрудники ДПС и отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков задержали жителя Нижнего Новгорода, у которого обнаружили мефедрон.
Автомобиль Mitsubishi Lancer был остановлен на посту ДПС "Окский". При осмотре транспортного средства полицейские нашли сверток и пакет с неизвестным веществом. Еще один сверток оказался на земле – его попытался избавиться один из пассажиров.
Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество – наркотик мефедрон массой более 4 граммов.
29-летний задержанный признался, что занимался распространением наркотиков бесконтактным способом.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств"). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время полицейские проверяют его на причастность к другим эпизодам сбыта наркотиков.
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