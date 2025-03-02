Наркосбытчика задержали с мефедроном в Нижегородской области Происшествия

Фото: пресс-служба МВД по Нижегородской области

Сотрудники ДПС и отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков задержали жителя Нижнего Новгорода, у которого обнаружили мефедрон.

Автомобиль Mitsubishi Lancer был остановлен на посту ДПС "Окский". При осмотре транспортного средства полицейские нашли сверток и пакет с неизвестным веществом. Еще один сверток оказался на земле – его попытался избавиться один из пассажиров.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество – наркотик мефедрон массой более 4 граммов.

29-летний задержанный признался, что занимался распространением наркотиков бесконтактным способом.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств"). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время полицейские проверяют его на причастность к другим эпизодам сбыта наркотиков.