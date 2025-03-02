Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
09 марта 2025 15:00  [44] Неделя женского спорта прошла в Нижегородской области в рамках Всероссийского марафона "Сила России"
09 марта 2025 14:30  [103] Дина Аверина и Дмитрий Соловьев подогревают слухи о свадьбе
09 марта 2025 10:10  [431] Нижегородец поймал щуку-великана весом почти 8,5 кг
08 марта 2025 13:28  [377] "Старт" из Нижнего Новгорода проиграл в Хабаровске
08 марта 2025 10:32  [364] ФК "Пари НН" проиграл Краснодару в домашнем матче РПЛ
07 марта 2025 18:38  [408] 16 команд из Нижегородской области вместе с Люлиным поучаствовали в Спартакиаде ФСК "Парламент"
07 марта 2025 17:03  [464] Ушел из жизни заслуженный тренер России Иван Коптюх
07 марта 2025 11:04  [321] Лига Чемпионов: символ величия и борьбы на футбольных полях
07 марта 2025 10:04  [425] Нижегородское "Торпедо" уступило "Авангарду" и не вышло в плей-офф досрочно
06 марта 2025 19:09  [466] "Нижний Новгород" расстается с Кейси Шепердом и подписывает нового защитника  
Спорт

Неделя женского спорта прошла в Нижегородской области в рамках Всероссийского марафона "Сила России"

09 марта 2025 15:00  [44] Спорт

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Соревнования, мастер-классы, тренировки прошли в Нижегородской области в рамках тематической недели марафона «Сила России», приуроченной к Международному женскому дню. Всероссийский масштабный проект сторонников партии «Единая Россия» привлекает все больше участников по всему региону. 

В неделю женского спорта в городском округе Навашинский сторонники и активисты партии организовали спортивный праздник «Спортивная МАМА». Участницы соревновались в различных играх и веселых эстафетах, следуя девизу «Быстрее! Выше! Сильнее!». Каждую активно поддерживали их семьи. Спортивные мамы показали не только свои физические навыки, но и упорство, волю к победе. 

Всем женщинам подарили букеты цветов и конфеты, а также вручили памятные подарки от местного отделения «Единой России». 

«Такие мероприятия объединяют семьи и показывают пример для детей. Сегодня все – и участницы, и их родные получили заряд бодрости, море улыбок и отличного настроения», - отметила исполнительный секретарь местного отделения партии, организатор и участница соревнований Татьяна Воронина. 

По-спортивному отметили праздник в рабочем поселке Большие Мурашки, где впервые прошел женский волейбольный турнир «8 Марта». На площадке спортивного комплекса «Прогресс» собрались 6 команд из пяти муниципалитетов: Больмурашкинского, Дальнеконстантиновского, Починковского, Кстовского и Сергачского округов. 

Все игры проходили в упорной борьбе, девушки организовывали атаки, поднимали в защите, подавали сильные подачи, проявляя стратегическое мышление и командный дух. Болельщики активно поддерживали свои команды, создавая незабываемую атмосферу.

Победителями соревнований стали волейболистки из Сергачского округа, второе место у большемурашкинской команды из поселка Советский, бронзовые призеры -спортсменки из Починок. Команды награждены кубками, медалями, грамотами и подарками. 

Праздничную тренировку  по скандинавской ходьбе провели активисты из Добро.Центра «Молоды душой» в  Кстово. После активной тренировки состоялось уютное чаепитие, на котором представители местного отделения партии поздравили всех женщин с 8 Марта.

«Праздник стал символом весеннего обновления и силы духа, вдохновляя всех участников на новые достижения и свершения. Тренировки проводим каждую среду. Приглашаем  присоединиться всех желающих, даже тех, кто не умеет. Научим! После занятий у нас всегда продолжение - дартс, шахматы, шашки», - рассказал активист центра, секретарь первичного отделения партии Геннадий Косов.

В рамках недели женского спорта марафона «Сила России» также прошли лекции о роли женщин в развитии спорта и их достижениях. 

Напомним, Всероссийский спортивный марафон «Сила России» реализуется по инициативе сторонников «Единой России» в рамках народной программы партии. В этом году марафон стартовал 20 февраля и продлится до 3 сентября -Дня окончания Второй мировой войны. Все желающие смогут бесплатно заниматься спортом под руководством известных российских тренеров и спортсменов.  Он проводится с целью популяризации спорта, здорового образа жизни и физической активности среди жителей всех возрастов. Стать участником или зрителем может каждый желающий, предварительно зарегистрировавшись на сайте проекта sila-rossii.er.ru.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Соревнования
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
02 марта 2025 17:33Зима, прощай! Как нижегородцы отпраздновали Масленицу
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph