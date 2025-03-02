Неделя женского спорта прошла в Нижегородской области в рамках Всероссийского марафона "Сила России" Спорт

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Соревнования, мастер-классы, тренировки прошли в Нижегородской области в рамках тематической недели марафона «Сила России», приуроченной к Международному женскому дню. Всероссийский масштабный проект сторонников партии «Единая Россия» привлекает все больше участников по всему региону.

В неделю женского спорта в городском округе Навашинский сторонники и активисты партии организовали спортивный праздник «Спортивная МАМА». Участницы соревновались в различных играх и веселых эстафетах, следуя девизу «Быстрее! Выше! Сильнее!». Каждую активно поддерживали их семьи. Спортивные мамы показали не только свои физические навыки, но и упорство, волю к победе.

Всем женщинам подарили букеты цветов и конфеты, а также вручили памятные подарки от местного отделения «Единой России».

«Такие мероприятия объединяют семьи и показывают пример для детей. Сегодня все – и участницы, и их родные получили заряд бодрости, море улыбок и отличного настроения», - отметила исполнительный секретарь местного отделения партии, организатор и участница соревнований Татьяна Воронина.

По-спортивному отметили праздник в рабочем поселке Большие Мурашки, где впервые прошел женский волейбольный турнир «8 Марта». На площадке спортивного комплекса «Прогресс» собрались 6 команд из пяти муниципалитетов: Больмурашкинского, Дальнеконстантиновского, Починковского, Кстовского и Сергачского округов.

Все игры проходили в упорной борьбе, девушки организовывали атаки, поднимали в защите, подавали сильные подачи, проявляя стратегическое мышление и командный дух. Болельщики активно поддерживали свои команды, создавая незабываемую атмосферу.

Победителями соревнований стали волейболистки из Сергачского округа, второе место у большемурашкинской команды из поселка Советский, бронзовые призеры -спортсменки из Починок. Команды награждены кубками, медалями, грамотами и подарками.

Праздничную тренировку по скандинавской ходьбе провели активисты из Добро.Центра «Молоды душой» в Кстово. После активной тренировки состоялось уютное чаепитие, на котором представители местного отделения партии поздравили всех женщин с 8 Марта.

«Праздник стал символом весеннего обновления и силы духа, вдохновляя всех участников на новые достижения и свершения. Тренировки проводим каждую среду. Приглашаем присоединиться всех желающих, даже тех, кто не умеет. Научим! После занятий у нас всегда продолжение - дартс, шахматы, шашки», - рассказал активист центра, секретарь первичного отделения партии Геннадий Косов.

В рамках недели женского спорта марафона «Сила России» также прошли лекции о роли женщин в развитии спорта и их достижениях.

Напомним, Всероссийский спортивный марафон «Сила России» реализуется по инициативе сторонников «Единой России» в рамках народной программы партии. В этом году марафон стартовал 20 февраля и продлится до 3 сентября -Дня окончания Второй мировой войны. Все желающие смогут бесплатно заниматься спортом под руководством известных российских тренеров и спортсменов. Он проводится с целью популяризации спорта, здорового образа жизни и физической активности среди жителей всех возрастов. Стать участником или зрителем может каждый желающий, предварительно зарегистрировавшись на сайте проекта sila-rossii.er.ru.