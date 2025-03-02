Нижегородцев ждут длинные выходные в июне благодаря переносу с 8 марта

Жителей Нижегородской области ожидают четырехдневные выходные в июне. Дополнительный день отдыха появился благодаря переносу выходного с 8 марта, которое в этом году выпало на субботу.
Как сообщил РИА "Новости" глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, аналогичный перенос сделали и для 23 февраля, которое выпало на воскресенье.
В мае за счет переноса с 23 февраля дополнительные выходные запланированы на 8, 9, 10 и 11 мая.
В июне из-за переноса с 8 марта россияне будут отдыхать с 12 по 15 июня, после празднования Дня России.
Депутат отметил, что такие переносы не увеличивают общее число нерабочих дней, но позволяют сделать отдых более удобным и комфортным.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+