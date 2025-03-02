Нижегородцев ждут длинные выходные в июне благодаря переносу с 8 марта Общество

Жителей Нижегородской области ожидают четырехдневные выходные в июне. Дополнительный день отдыха появился благодаря переносу выходного с 8 марта, которое в этом году выпало на субботу.

Как сообщил РИА "Новости" глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, аналогичный перенос сделали и для 23 февраля, которое выпало на воскресенье.

В мае за счет переноса с 23 февраля дополнительные выходные запланированы на 8, 9, 10 и 11 мая.

В июне из-за переноса с 8 марта россияне будут отдыхать с 12 по 15 июня, после празднования Дня России.

Депутат отметил, что такие переносы не увеличивают общее число нерабочих дней, но позволяют сделать отдых более удобным и комфортным.