Нижегородцам рассказали об удивительных свойствах имбиря Общество

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Имбирь может оказывать положительное влияние на организм, особенно при онкологических заболеваниях. По данным исследования, опубликованного в телеграм-канале "Бокал прессека", вещество, отвечающее за остроту имбиря, способно замедлять рост раковых клеток.

Особенно это актуально для пациентов с колоректальным раком, которым необходимо внимательно следить за питанием. Врачи предупреждают, что некоторые продукты могут усугублять течение болезни.

Так, опасность представляет пальмитиновая кислота, содержащаяся в пальмовом масле, мясе и молочных продуктах. Ее избыток может спровоцировать кишечную непроходимость и ускорить рост злокачественных новообразований.

Что до имбиря, то, как установили ученые, его активные компоненты способны замедлять разрастание опухоли. Именно благодаря этим свойствам его называют природным "антидотом", помогающим в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Однако специалисты подчеркивают: питание не может заменить полноценное лечение и всегда должно обсуждаться с врачом.