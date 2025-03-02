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Общество

Нижегородцам рассказали об удивительных свойствах имбиря

09 марта 2025 18:31  [112] Общество

Фото: pixabay.com

Имбирь может оказывать положительное влияние на организм, особенно при онкологических заболеваниях. По данным исследования, опубликованного в телеграм-канале "Бокал прессека", вещество, отвечающее за остроту имбиря, способно замедлять рост раковых клеток.  

Особенно это актуально для пациентов с колоректальным раком, которым необходимо внимательно следить за питанием. Врачи предупреждают, что некоторые продукты могут усугублять течение болезни.  

Так, опасность представляет пальмитиновая кислота, содержащаяся в пальмовом масле, мясе и молочных продуктах. Ее избыток может спровоцировать кишечную непроходимость и ускорить рост злокачественных новообразований.  

Что до имбиря, то, как установили ученые, его активные компоненты способны замедлять разрастание опухоли. Именно благодаря этим свойствам его называют природным "антидотом", помогающим в борьбе с онкологическими заболеваниями.  

Однако специалисты подчеркивают: питание не может заменить полноценное лечение и всегда должно обсуждаться с врачом.

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Теги:
Здоровье
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