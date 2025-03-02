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Происшествия

За сутки огонь уничтожил 5 бань в Нижегородской области

09 марта 2025 18:41  [114] Происшествия

Фото: пресс-служба МЧС по Нижегородской области

В Нижегородской области в течение суток огонь уничтожил пять бань. Как сообщили в региональном управлении МЧС, возгорания произошли в рабочем поселке Вахтан (Шахунья), селе Новоселки (Вачский округ), Балахне, селе Морозовка (Арзамас) и Выксе.  

Спасатели напоминают, что баня – это объект повышенной пожарной опасности, поэтому при ее эксплуатации важно соблюдать правила безопасности. В частности, необходимо регулярно проверять печи, следить за их состоянием, не оставлять огонь без присмотра и доверять строительство отопительных систем только профессионалам.  

В ведомстве подчеркнули, что несоблюдение элементарных правил безопасности может привести к тяжелым последствиям.

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Теги:
МЧС Пожар
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