За сутки огонь уничтожил 5 бань в Нижегородской области Происшествия

Фото: пресс-служба МЧС по Нижегородской области

В Нижегородской области в течение суток огонь уничтожил пять бань. Как сообщили в региональном управлении МЧС, возгорания произошли в рабочем поселке Вахтан (Шахунья), селе Новоселки (Вачский округ), Балахне, селе Морозовка (Арзамас) и Выксе.

Спасатели напоминают, что баня – это объект повышенной пожарной опасности, поэтому при ее эксплуатации важно соблюдать правила безопасности. В частности, необходимо регулярно проверять печи, следить за их состоянием, не оставлять огонь без присмотра и доверять строительство отопительных систем только профессионалам.

В ведомстве подчеркнули, что несоблюдение элементарных правил безопасности может привести к тяжелым последствиям.