Более 120 мероприятий проведут для посетителей выставки-форума "Интурмаркет" в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: организаторы выставки-форума

Более 120 образовательных и развлекательных мероприятий проведут для посетителей выставки-форума «Интурмаркет». С 13 по 15 марта на Нижегородской ярмарке состоятся пленарные сессии и дискуссии для экспертов сферы гостеприимства, обучающие семинары и презентации туристического потенциала регионов России, кейс-сессии, круглые столы и мастер-классы.

Как сообщил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, программа выставки-форума будет интересна широкому кругу гостей.

«Помимо деловой программы для профессионалов туриндустрии мы подготовили насыщенную культурную программу для всех гостей в выставочной зоне форума. Например, на стенде Нижегородской области можно будет освоить городецкую роспись, научиться филиграни, расписать арзамасского гуся. На выставке гостям предложат не только присоединиться к мастер-классам, но и поучаствовать в различных конкурсах. В их числе – розыгрыши поездки в Воскресенское Поветлужье, полета на авиасимуляторе в Чкаловске, путешествия в Спасское и многое другое», – рассказал Сергей Яковлев.

На экспозициях «Интурмаркета» будут представлены возможности для активного и познавательного отдыха, предложения по въездному, выездному и внутреннему туризму. Специалисты туриндустрии смогут установить новые контакты для бизнеса, обменяться опытом, обсудить насущные вопросы.

Напомним, выставка-форум «Интурмаркет» впервые за 20 лет проводится за пределами Москвы. 13 и 14 марта выставочная зона будет работать с 10.00 до 18.00, 15 марта – с 10.00 до 16.00.

Продвижение путешествий по России – одно из направлений работы в рамках нового национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Национальный проект «Туризм и гостеприимство», инициированный президентом России Владимиром Путиным, – преемник нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Его реализация также нацелена на развитие туристской инфраструктуры, производство отечественной продукции для индустрии, подготовку кадров для отрасли.