В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
10 марта 2025 09:15  [44] Более 120 мероприятий проведут для посетителей выставки-форума "Интурмаркет" в Нижнем Новгороде
08 марта 2025 09:16  [453] 5-звездочный отель по франшизе построят в поселке Ильино
07 марта 2025 14:33  [507] Первые отечественные базовые станции появились в Нижегородской области
07 марта 2025 10:19  [432] Фекальную канализацию ОАО "ГАЗ" в Нижнем Новгороде модернизируют за 41,7 млн рублей
06 марта 2025 10:22  [500] Чугуновский спиртзавод заплатит 669 тысяч рублей за ущерб окружающей среде
06 марта 2025 10:08  [392] Делегация ГП НО "НОФ" посетила с рабочим визитом провинцию Гуандун в КНР
06 марта 2025 07:00  [775] Нижегородские предприниматели жалуются на "черных" торговцев накануне 8 марта
05 марта 2025 20:07  [503] Нижегородские предприниматели приглашаются к участию в вебинаре "Час с торговым представителем РФ в Республике Армения"
05 марта 2025 13:59  [376] Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство" стал одним из самых узнаваемых в 2024 году
05 марта 2025 12:23  [405] ВТБ направит 25 млн рублей на устранение последствий разлива мазута в Керченском проливе
Бизнес

Более 120 мероприятий проведут для посетителей выставки-форума "Интурмаркет" в Нижнем Новгороде

10 марта 2025 09:15  [44] Бизнес

Фото: организаторы выставки-форума

Более 120 образовательных и развлекательных мероприятий проведут для посетителей выставки-форума «Интурмаркет». С 13 по 15 марта на Нижегородской ярмарке состоятся пленарные сессии и дискуссии для экспертов сферы гостеприимства, обучающие семинары и презентации туристического потенциала регионов России, кейс-сессии, круглые столы и мастер-классы.

Как сообщил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, программа выставки-форума будет интересна широкому кругу гостей.

«Помимо деловой программы для профессионалов туриндустрии мы подготовили насыщенную культурную программу для всех гостей в выставочной зоне форума. Например, на стенде Нижегородской области можно будет освоить городецкую роспись, научиться филиграни, расписать арзамасского гуся. На выставке гостям предложат не только присоединиться к мастер-классам, но и поучаствовать в различных конкурсах. В их числе – розыгрыши поездки в Воскресенское Поветлужье, полета на авиасимуляторе в Чкаловске, путешествия в Спасское и многое другое», – рассказал Сергей Яковлев.

На экспозициях «Интурмаркета» будут представлены возможности для активного и познавательного отдыха, предложения по въездному, выездному и внутреннему туризму. Специалисты туриндустрии смогут установить новые контакты для бизнеса, обменяться опытом, обсудить насущные вопросы.

Напомним, выставка-форум «Интурмаркет» впервые за 20 лет проводится за пределами Москвы. 13 и 14 марта выставочная зона будет работать с 10.00 до 18.00, 15 марта – с 10.00 до 16.00.

Продвижение путешествий по России – одно из направлений работы в рамках нового национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Национальный проект «Туризм и гостеприимство», инициированный президентом России Владимиром Путиным, – преемник нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Его реализация также нацелена на развитие туристской инфраструктуры, производство отечественной продукции для индустрии, подготовку кадров для отрасли.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
02 марта 2025 17:33Зима, прощай! Как нижегородцы отпраздновали Масленицу
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph