Электричка насмерть сбила 46-летнего мужчину в Нижегородской области Происшествия

Фото: Центральное МСУТ СКР

Следователи транспортного управления СК России начали доследственную проверку по факту гибели мужчины на железной дороге. Инцидент рассматривается в рамках статьи 263 УК РФ, которая касается нарушения правил безопасности на железнодорожном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.

По предварительным данным, трагедия произошла 9 марта на перегоне Моховые горы — Толоконцево. Электропоезд сбил 46-летнего мужчину, в результате чего он получил смертельные травмы.

В настоящее время специалисты проводят необходимые проверочные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Напомним, в конце февраля поезд насмерть сбил 62-летнюю женщину. Трагедия произошла в Дзержинске.