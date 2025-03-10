Электричка насмерть сбила 46-летнего мужчину в Нижегородской области

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Следователи транспортного управления СК России начали доследственную проверку по факту гибели мужчины на железной дороге. Инцидент рассматривается в рамках статьи 263 УК РФ, которая касается нарушения правил безопасности на железнодорожном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.
По предварительным данным, трагедия произошла 9 марта на перегоне Моховые горы — Толоконцево. Электропоезд сбил 46-летнего мужчину, в результате чего он получил смертельные травмы.
В настоящее время специалисты проводят необходимые проверочные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства происшествия.
Напомним, в конце февраля поезд насмерть сбил 62-летнюю женщину. Трагедия произошла в Дзержинске.
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