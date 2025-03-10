Олег Беркович проведет личный прием граждан 26 марта Политика

Замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович проведет личный прием граждан 26 марта в 14:00, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, что замглавы региона Беркович курирует работу исполнительных органов власти региона по вопросам: развития культуры и искусства, включая профессиональное искусство, музейное и библиотечное дело, кинематографию и образование в этой сфере; организации социально значимых мероприятий и фестивалей; развития туризма; поддержки предпринимательских проектов в сфере общепита; формирования имиджа региона через выставки, конгрессы и ярмарки; сохранения и развития НХП; создания паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров"; реализации молодежной политики; развития физкультуры и спорта.

Прием открыт для жителей Нижегородской области, граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, которые законно находятся в регионе. Записаться могут те, чей вопрос уже рассматривался по компетенции, но требует личного участия заместителя губернатора. Чтобы записаться, нужно направить письменное или электронное обращение на имя Олега Алексеевича Берковича с изложением сути вопроса. Запись прекращается за пять рабочих дней до приема.

Дополнительную информацию можно получить в приемной граждан (Нижний Новгород, улица Костина,2), а также по телефонам (831) 439 04 98, (831) 430 96 39.