Ветераны СВО из Нижегородской области примут участие в первом Всероссийском "Кубке Защитников Отечества" Общество

С 12 по 18 марта в Ханты-Мансийске пройдет "Кубок Защитников Отечества" (0+) по зимним видам спорта, в котором примут участие более 300 ветеранов СВО из 60 регионов России. В программу соревнований включены лыжные гонки, биатлон, следж-хоккей, горнолыжный спорт и сноуборд. Проведение турнира ранее поддержал президент России Владимир Путин.

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны России, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева отметила, что занятия спортом помогают ветеранам вернуться к мирной жизни, восстановиться после ранений и вдохновлять своим примером других.

"Наши защитники проявляют активность во всех сферах, и спорт – один из самых ярких примеров. Мы видели, как благодаря физическим нагрузкам ветераны не только восстанавливались, но и достигали новых высот. Наша задача – поддерживать их во всех начинаниях, создавая условия для участия в соревнованиях. Это важный элемент реабилитации, который положительно влияет как на моральное, так и на физическое состояние", – подчеркнула она.

На соревнованиях Нижегородскую область представят 9 ветеранов СВО. Они выступят в лыжных гонках и следж-хоккее. Все участники находятся на сопровождении регионального филиала фонда "Защитники Отечества" и активно готовятся к турниру.

"Наши бойцы ежедневно тренируются в дзержинском комплексе "Парус". Двухразовые тренировки помогают им набрать спортивную форму, преодолеть себя и подготовиться к соревнованиям. Лыжные занятия – отличный способ восстановления и реабилитации, который дает заряд бодрости и позитива", – рассказала руководитель фонда в Нижегородской области Екатерина Генералова.

"Кубок Защитников Отечества" пройдет на спортивных объектах "ЮграМегаСпорт" – в Центре зимних видов спорта, горнолыжном комплексе "Хвойный Урман" и Ледовом дворце.

Кроме спортивных состязаний для участников подготовили экскурсионную и культурную программу, которая позволит им больше узнать об истории Югры и традициях региона.