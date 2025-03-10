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Общество

Жильцы почти 500 МКД на Автозаводе и в Ленинском районе заплатят меньше за отопление после перерасчета

10 марта 2025 13:19  [113] Общество

Фото: пресс-служба Эн+

В конце марта все жители Нижнего Новгорода получат квитанции за услуги ЖКХ с перерасчетом платы за отопление за 2024 год. «Волгаэнергосбыт» информирует потребителей Автозаводского и Ленинского районов, что по данным общедомовых приборов учета за 2024 год, общая годовая корректировка платы за коммунальную услугу «отопление» по итогам прошедшего года составила в общей сумме – 3,08 млн рублей. При этом жителей 472 домов ждет уменьшение оплаты, поскольку потребление тепла в этих домах было снижено. Ежегодная корректировка для многоквартирных домов, оборудованных общедомовым прибором учета, проводится в соответствии с Постановлением правительства РФ № 354.
 
В Нижегородской области, согласно действующему порядку, в течение календарного года жители платят за отопление равными долями ежемесячно, исходя из объемов потребления в прошлом году. В первом квартале текущего года на основании представленных управляющими компаниями показаний общедомовых приборов учета ресурсоснабжающая организация подсчитывает фактическое потребление тепловой энергии за прошлый год. Разница стоимости указывается в квитанциях как годовая корректировка. Кроме того, на основе новых данных меняется выставляемый в квитанциях среднемесячный объем за отопление.

Если суммарно в течение предыдущего года жителям начислили сумму меньше, чем показал прибор учета, то разница выставляется в качестве доначисления, а если выставили больше, то ресурсоснабжающее предприятие возвращает разницу в пользу потребителя.
 
«На корректировку влияют исключительно фактические объемы потребления тепла в каждом многоквартирном доме, учтенные общедомовым счетчиком. Нас часто спрашивают потребители: почему в соседнем доме заплатят меньше, а в нашем - больше?  Корректировку на увеличение платежа получают те дома, где потребление тепла в прошлом году выросло. При этом важно понимать, что ресурсоснабжающая организация на объем потребления не влияет. Здесь все зависит от того, исправен ли был общедомовой счетчик весь период, проводилась ли на нем вовремя поверка, нет ли в доме теплопотерь, какие энергосберегающие мероприятия проводит в доме домоуправляющая компания, и т.д. Все эти данные жители в праве запросить у своей управляющей компании», - пояснила начальник департамента реализации энергоресурсов населению «Волгаэнергосбыта» Ольга Майорова.
 
В случае, если после получения квитанции, у потребителей возникнут вопросы по начислениям, они всегда смогут проверить правильность расчета самостоятельно на сайте Волгаэнергосбыта www.volgaenergo.ru, где будут размещены все необходимые данные (площадь дома, объем поставленной тепловой энергии по прибору учета, количество Гкал на 1 кв. метр и т.д.), а также подробная инструкция.
 
«Волгаэнергосбыт» со своей стороны всегда готовы дать консультацию. По всем возникающим вопросам можно обращаться в информационно-справочную службу АО «Волгаэнергосбыт»:

  • для населения: (831) 243-04-14 (с 8:00 до 19:00 звонок по тарифу оператора),
  • для коммерческих потребителей: (831) 243-03-07,
  • на сайте компании www.volgaenergo.ru в разделе «Обратная связь», а также через мобильное приложение «Волгаэнергосбыт».

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Теги:
ЖКХ Отопительный сезон Эн+
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