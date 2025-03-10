У парка "Швейцария" обустроят 74 новых парковочных места Общество

Фото: Кира Мишина

В 2025 году рядом с парком "Швейцария" в Нижнем Новгороде появятся 74 новых парковочных места. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МКУ "ГУММиД".

Парковки обустроят в рамках капитального ремонта дороги на проспекте Гагарина. Работы охватят участок от улицы Медицинской до кольцевой развязки в районе деревни Ольгино, а также отрезок от Медицинской до улицы 40 лет Октября.

Власти ищут подрядчика для проведения строительно-монтажных работ. Завершить их планируется к концу III квартала 2025 года.

Стоит отметить, что проект расширения стоянки у парка разрабатывался с 2022 года. Хотя о необходимости расширить парковочную зону заговорили еще в 2021 году, вскоре после открытия парка после масштабного благоустройства к 800-летию Нижнего Новгорода. В 2024 году стало известно, что документация была направлена на государственную экспертизу.