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Происшествия

Похищение двух человек закончилось уголовным делом в Нижегородской области

10 марта 2025 16:00  [155] Происшествия

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту похищения двух человек. Расследование ведет следственный отдел по городу Арзамас СУ СК России по региону.

Как сообщили в СУ СКР по региону, дело возбуждено по п.п. "а, в, ж" ч. 2 ст. 126 УК РФ – похищение, совершенное группой лиц с применением насилия, опасного для жизни и здоровья.  

По данным следствия, 28 февраля один из обвиняемых вместе с пока неустановленным соучастником насильно вывез двух жителей из дома на улице Восточной в деревне Беляево. Их поместили в автомобиль и перевезли на скотоводческую ферму, где незаконно удерживали.  

В ходе расследования одного из подозреваемых задержали. Суд арестовал его на два месяца.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления, личность второго фигуранта, а также местонахождение одного из потерпевших.

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Теги:
Ардатовский район Похищение СК РФ
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