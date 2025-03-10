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Общество

В России увеличат штраф за перевозку детей без автокресла

10 марта 2025 17:36  [111] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство одобрило законопроект, предусматривающий почти двукратное увеличение штрафов за перевозку детей без автокресел. Об этом сообщил телеканал "360".

Инициатива принадлежит сенаторам Андрею Кутепову и Игорю Трескову. Согласно новому законопроекту, штраф для водителей, нарушающих правила перевозки детей, составит 5 тысяч рублей вместо 3 тысяч. Для должностных лиц размер штрафа увеличен с 25 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — со 100 до 200 тысяч рублей.

Правительство России поддержало законопроект, но указало на необходимость дополнительного обоснования в пояснительной записке относительно увеличения размеров штрафов.

Напомним, по действующим правилам, перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле должна осуществляться исключительно с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребёнка. Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) возможна как использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребёнка, так и с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только в автокресле или с бустером.

В настоящее время нарушение правил перевозки детей в салоне автомобиля в соответствии с ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ влечёт административное наказание в виде штрафа в размере 3 тысячи рублей.

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Теги:
Автомобили Штраф
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