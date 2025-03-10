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Общество

Нижегородский НОЦ за 2024 год поддержал 31 проект с общим объемом инвестиций более 370 млн рублей

10 марта 2025 17:37  [101] Общество

Фото: Нижегородский НОЦ

Нижегородский Научно-образовательный центр (НОЦ) за 2024 год поддержал 31 проект ученых региона. Итоги работы центра за этот период были подведены в ходе конференции в технопарке «Анкудиновка» в Нижнем Новгороде.

В конференции приняли участие заместитель губернатора региона Андрей Саносян, представители органов власти и организаций — партнеров научно-образовательного центра.

«В рамках деятельности центр работает над укреплением инновационного потенциала Нижегородской области, и в 2024 году ему удалось добиться значимых результатов. Только финансовую поддержку НОЦ получил 31 проект с общим объемом инвестиций более 370 миллионов рублей. При этом девять проектов были инициированы индустриальными партнерами», - отметил Андрей Саносян.

Ключевой частью конференции стало торжественное вручение дипломов победителям конкурса инновационных проектов 2024 года, организованного Нижегородским НОЦ в четвертый раз.

Из представленных 39 заявок на IV конкурс НОЦ, гранты получили 13 проектов. В конкурсе принимали участие ключевые организации, осуществляющие разработку передовых технологий в Нижегородской области: университеты, научные институты Российской академии наук и бизнес-сообщество.

«Общий бюджет проектов-победителей конкурса составляет 170 миллионов рублей, из которых 78 миллионов выделено Нижегородским НОЦ в рамках государственной поддержки. Этот вклад играет важную роль в создании и развитии новых технологий в нашем регионе», — отметил директор Нижегородского НОЦ Александр Тарасенко.

Благодаря грантовой поддержке, полученной в 2024 году, участниками Нижегородского НОЦ были созданы 10 высокотехнологичных рабочих мест, а 14 передовых технологий успешно внедрены в производство. Среди них разработки в сферах электроники, информационных технологий, в том числе искусственного интеллекта, химии и нефтехимии, машиностроения и сельского хозяйства.

В 2024 году Нижегородский НОЦ расширил конкурсные программы, ориентированные на реальный сектор экономики. Проводимые конкурсы направлены на развитие отраслей железнодорожного сообщения, высокотехнологичной медицины, станкостроения и химии, в том числе зеленых технологий. Отдельными наградами за плодотворное сотрудничество были отмечены индустриальные партнеры конкурсов — Горьковская железная дорога - филиал ОАО «РЖД», ГК «Мадин», ГК «НОРКЕМ», ООО «ЕМГ», Биохимический холдинг «ОРГХИМ», ООО «ТПК «Фолипласт».

Также в 2024 году к Научно-образовательному центре присоединились еще 9 инновационных компаний, увеличив общее число участников до 72.

Напомним, НОЦ в Нижегородской области признан одним из лидеров, входящих в тройку научно-образовательных центров по итогам деятельности за 2023 год, среди всех созданных НОЦ в России в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Период с 2022-го по 2031 год Указом Президента РФ Владимира Путина объявлен Десятилетием науки и технологий в России. Основные задачи Десятилетия – привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение информированности россиян о достижениях и перспективах отечественной науки. Со всей актуальной информацией о проекте и его инициативах можно ознакомиться на сайте: наука.рф.

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Теги:
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