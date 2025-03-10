Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
10 марта 2025 18:40  [57] Госкомпании закупили у нижегородского бизнеса продукцию на 141 млрд рублей
10 марта 2025 16:44  [124] Менеджеры в Нижегородской области в среднем зарабатывают 133 тысяч рублей
10 марта 2025 15:58  [130] ВТБ: молодежь и пенсионеры стали чаще открывать вклады
10 марта 2025 11:49  [372] Сотрудников предложили проверять на полиграфе в Нижегородской области
10 марта 2025 11:25  [263] Начались поиски инвестора для строительства жилья по КРТ в Дзержинске
10 марта 2025 10:48  [322] Спрос на юристов и строителей вырос в Нижегородской области
10 марта 2025 09:15  [1071] Более 120 мероприятий проведут для посетителей выставки-форума "Интурмаркет" в Нижнем Новгороде
10 марта 2025 07:23  [327] Нижегородская область вошла в топ-5 регионов с минимальным уровнем безработицы
09 марта 2025 15:20  [502] Поголовье свиней в Нижегородской области сократилось на 8%
09 марта 2025 10:32  [286] Более 1600 безработных нижегородцев обучились благодаря центру "Работа России"
Экономика

Госкомпании закупили у нижегородского бизнеса продукцию на 141 млрд рублей

10 марта 2025 18:40  [57] Экономика

Фото: Корпорация МСП

В 2024 году объем закупок крупнейших государственных компаний у малого и среднего бизнеса (МСП) Нижегородской области составил почти 141 миллиард рублей. В торгах участвовали 5,2 тысячи региональных предпринимателей, что на 8% больше, чем годом ранее.  

На федеральном уровне закупки у МСП впервые превысили 9,6 трлн рублей, увеличившись более чем на 20%. Это рекордный показатель с момента введения обязательной 25-процентной квоты на закупки у малого бизнеса. Рост произошел за счет увеличения объемов в обрабатывающей промышленности, поставок высокотехнологичной продукции и разработок в сфере ИТ.  

По словам заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, привлечение малого и среднего бизнеса к госзакупкам — ключевая мера поддержки предпринимательства в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство". В 2024 году малые компании поставили инновационной продукции на 905 миллиардов рублей, что усиливает их роль в развитии приоритетных отраслей экономики.  

Глава Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что доверие к малому бизнесу растет: в 2024 году число предпринимателей, заключивших контракты с госкомпаниями, увеличилось на 6,1% и превысило 226 тысяч. Это рекордный показатель, подтверждающий готовность бизнеса к сотрудничеству с крупными заказчиками.  

Отмечается, что 73% от общего объема закупок у МСП приходится на производственную продукцию. В сфере обрабатывающих производств поставки малого бизнеса госкомпаниям выросли на треть, достигнув 3,3 трлн рублей.  

Предприниматели могут присоединиться к программе "выращивания" Минэкономразвития РФ и Корпорации МСП, заключив долгосрочный офсетный контракт с госкомпанией. Уже подписано 16 таких договоров на сумму 6,6 млрд рублей, а в 2025 году к программе планируют присоединиться еще 9 компаний. 

Нижегородские предприниматели могут получить информацию о мерах поддержки в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф). Также работает горячая линия 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph