Госкомпании закупили у нижегородского бизнеса продукцию на 141 млрд рублей Экономика

Фото: Корпорация МСП

В 2024 году объем закупок крупнейших государственных компаний у малого и среднего бизнеса (МСП) Нижегородской области составил почти 141 миллиард рублей. В торгах участвовали 5,2 тысячи региональных предпринимателей, что на 8% больше, чем годом ранее.

На федеральном уровне закупки у МСП впервые превысили 9,6 трлн рублей, увеличившись более чем на 20%. Это рекордный показатель с момента введения обязательной 25-процентной квоты на закупки у малого бизнеса. Рост произошел за счет увеличения объемов в обрабатывающей промышленности, поставок высокотехнологичной продукции и разработок в сфере ИТ.

По словам заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, привлечение малого и среднего бизнеса к госзакупкам — ключевая мера поддержки предпринимательства в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство". В 2024 году малые компании поставили инновационной продукции на 905 миллиардов рублей, что усиливает их роль в развитии приоритетных отраслей экономики.

Глава Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что доверие к малому бизнесу растет: в 2024 году число предпринимателей, заключивших контракты с госкомпаниями, увеличилось на 6,1% и превысило 226 тысяч. Это рекордный показатель, подтверждающий готовность бизнеса к сотрудничеству с крупными заказчиками.

Отмечается, что 73% от общего объема закупок у МСП приходится на производственную продукцию. В сфере обрабатывающих производств поставки малого бизнеса госкомпаниям выросли на треть, достигнув 3,3 трлн рублей.

Предприниматели могут присоединиться к программе "выращивания" Минэкономразвития РФ и Корпорации МСП, заключив долгосрочный офсетный контракт с госкомпанией. Уже подписано 16 таких договоров на сумму 6,6 млрд рублей, а в 2025 году к программе планируют присоединиться еще 9 компаний.

Нижегородские предприниматели могут получить информацию о мерах поддержки в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф). Также работает горячая линия 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).