Озвучены даты проведения последних звонков и выпускных в нижегородских школах

Выпускники нижегородских школ попрощаются со школой в единые для всей страны дни. Даты проведения последних звонков и выпускных торжеств были утверждены Министерством просвещения России.
Согласно опубликованной информации, последние звонки прозвучат 24 мая, а выпускные мероприятия состоятся 28 июня.
Торжества пройдут с соблюдением официального регламента: будет поднят российский флаг, исполнен гимн страны, а также организованы чествования многодетных семей и выступления родителей выпускников.
Кроме того, региональные власти обязаны обеспечить меры безопасности и создать комфортные условия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
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