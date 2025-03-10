Озвучены даты проведения последних звонков и выпускных в нижегородских школах Общество

Выпускники нижегородских школ попрощаются со школой в единые для всей страны дни. Даты проведения последних звонков и выпускных торжеств были утверждены Министерством просвещения России.

Согласно опубликованной информации, последние звонки прозвучат 24 мая, а выпускные мероприятия состоятся 28 июня.

Торжества пройдут с соблюдением официального регламента: будет поднят российский флаг, исполнен гимн страны, а также организованы чествования многодетных семей и выступления родителей выпускников.

Кроме того, региональные власти обязаны обеспечить меры безопасности и создать комфортные условия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.