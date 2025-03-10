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Общество

Нижегородец выловил трофейного судака весом почти 10 кг

11 марта 2025 09:15  [126] Общество

Фото: vk.com/rybolovnn

Житель Нижегородской области в конце зимнего сезона поймал крупного судака весом 9,8 килограмма.  

Снимком своего улова он поделился в сообществе "Рыболов NN Рыбалка в Нижегородской области". Рыбак признался, что не ожидал такой удачи.  

"Вечерка сегодня отличная, трофей в копилку", — написал он.  

Другие любители рыбалки поддержали счастливчика в комментариях.  

"Пушка", — коротко отреагировал один из пользователей.  

Рыбак также напомнил, что зимний сезон подходит к концу, а впереди открытая вода и новые уловы.

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Теги:
Рыболовство
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