Нижегородец выловил трофейного судака весом почти 10 кг

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Житель Нижегородской области в конце зимнего сезона поймал крупного судака весом 9,8 килограмма.
Снимком своего улова он поделился в сообществе "Рыболов NN Рыбалка в Нижегородской области". Рыбак признался, что не ожидал такой удачи.
"Вечерка сегодня отличная, трофей в копилку", — написал он.
Другие любители рыбалки поддержали счастливчика в комментариях.
"Пушка", — коротко отреагировал один из пользователей.
Рыбак также напомнил, что зимний сезон подходит к концу, а впереди открытая вода и новые уловы.
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