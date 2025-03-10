Нижегородец выловил трофейного судака весом почти 10 кг Общество

Фото: vk.com/rybolovnn

Житель Нижегородской области в конце зимнего сезона поймал крупного судака весом 9,8 килограмма.

Снимком своего улова он поделился в сообществе "Рыболов NN Рыбалка в Нижегородской области". Рыбак признался, что не ожидал такой удачи.

"Вечерка сегодня отличная, трофей в копилку", — написал он.

Другие любители рыбалки поддержали счастливчика в комментариях.

"Пушка", — коротко отреагировал один из пользователей.

Рыбак также напомнил, что зимний сезон подходит к концу, а впереди открытая вода и новые уловы.