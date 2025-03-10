400 участников собрал семейный спортивный фестиваль "На лыжи!" от Эн+ Спорт

Фото: пресс-служба Эн+

9 марта на Щёлоковском хуторе состоялся семейный спортивный фестиваль «На лыжи!» (0+) от энергометаллургического холдинга Эн+. Аномально теплая погода не помешала лыжным забегам: более 100 лыжников приняли участие в индивидуальных и корпоративных гонках.

Поддержать участников приехали директор департамента физической культуры и спорта города Нижнего Новгорода Антон Ермаков и и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Михаил Куренков.

«В правительстве очень рады, что ресурсоснабжающая энергетическая компания уделяет большое внимание спорту, популяризации здорового образа жизни. Всем сегодня желаю получить максимальный заряд положительных эмоций, сильнейшим – победить, а всем – почувствовать атмосферу праздника», - обратился к участникам фестиваля Михаил Куренков на церемонии открытия.

Дети боролись за призовые места на дистанции 500 метров, женщины – 3 км, а мужчины – 5. Также состоялся ретро-забег, в котором можно было участвовать только в советской экипировке.

«Искали костюмы у всех родственников и знакомых. Лыжные ботинки и палки взяли у дедушки», - рассказывает участник соревнований, директор ООО «Заводские сети» (входит в ГК «Эн+ Тепло Волга») Дмитрий Лебедев.

Как и многие сотрудники Эн+, Дмитрий сегодня на площадке всей семьей. С сыном они участвуют во всех забегах, дочка в это время покоряет сцену фестиваля в конкурсе танцев и делает фото с хэштегом #налыжинн для соцсетей.

«В этом как раз и есть суть нашего мероприятия – популяризация лыжного спорта через семейный отдых. Мы постарались составить программу фестиваля таким образом, чтобы каждому нашлось занятие по душе. Во всех интерактивных развлечениях взрослые участвуют вместе с детьми, есть семейные эстафеты, есть фотозона с ретро-лыжами, полевая кухня с кашей и блинами. Видим, что людям нравится мероприятие, атмосфера на поляне прекрасная», - поделился генеральный директор ГК «Эн+ Тепло Волга» Виталий Гаврюшенко.

Проект «На лыжи!», инициированный промышленником Олегом Дерипаской, существует с 2016 года. В Нижнем Новгороде фестиваль проводится третий раз, и у него уже появились свои почитатели. Так, семья Добронравовых с Бора приезжает на соревнования каждый год. В этот раз болеть за старшего брата взяли и малышку Ксению, на площадке фестиваля она отметила свой мини День рождения – 9 месяцев, став самой юной участницей.

«Настрой хороший, лыжи едут сегодня. Спасибо организаторам, что несмотря на погоду, сумели подготовить все трассы. Мы настроены на победу: сын Артем занимается лыжами, готовился к фестивалю», - рассказывает глава семейства Сергей Добронравов.

Старания не прошли даром: с результатом 1 мин. 56 секунд Артем становится первым в детском забеге, обогнав ближайшего соперника на 4 секунды.

Среди участников фестиваля были и школьники, и студенты, и представители более 20 организаций. В корпоративном забеге призовые места достались командам гимназии №80, ПАО «Русгидро» и лыжной базы «Снежинка».

Также в рамках фестиваля были проведены забеги для участников «Чебуриады» - социального спортивного проекта для детей-сирот и школ-интернатов, который проходит в Нижегородской области в десятый раз. Всего в них приняли участие 24 команды из десятков детских домов, школ-интернатов, социально-реабилитационных центров и «Хулиганодомов» региона.

Особой популярностью пользовалась на фестивале интерактивная игровая зона. Дети с удовольствием строили гигантскую башню Дженга, участвовали в скачках на надувных пони, а взрослые могли выиграть призы в викторине, где часть вопросов была посвящена лыжному спорту, а часть – истории «Эн+ Тепло Волга» (входит в холдинг Эн+).

Также можно было сфотографироваться на фотозоне из ретро-лыж либо с лыжами с автографом олимпийского чемпиона Николая Зимятова, получившего прозвище «короля лыж».

Без подарков и хорошего настроения с фестиваля не ушел никто.