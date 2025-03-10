Лишь 0,6% новостроек доступны нижегородцам для семейной ипотеки с маткапиталом Экономика

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Анализ рынка жилья показал, что в Нижнем Новгороде всего 0,6% квартир в новостройках подходят для семейной ипотеки с использованием материнского капитала в качестве первоначального взноса. Вариантов для семей с двумя детьми больше — 6,7% от общего числа предложений. Об этом сообщает сервис "Яндекс Недвижимость".

В 2025 году материнский капитал составляет 690 267 рублей за первого ребенка и 912 162 рубля за двоих. Минимальный первоначальный взнос по семейной ипотеке — 20% от стоимости жилья. Это означает, что семья с одним ребенком может приобрести квартиру стоимостью до 3,5 млн рублей, а с двумя детьми — до 4,6 млн рублей.

Основная часть доступных квартир в Нижнем Новгороде представлена студиями — их 64%. Еще 36% приходится на однокомнатные квартиры.

Если семья использует маткапитал как первоначальный взнос и берет ипотеку на 10 лет, то ежемесячный платеж составит около 30 тысяч рублей для семьи с одним ребенком и 40 тысяч рублей для семьи с двумя детьми. Эти суммы сопоставимы с арендой жилья: в феврале средняя стоимость долгосрочной аренды студии в городе составила 31 тысячу рублей, а однокомнатной квартиры — 33 тысячи рублей.