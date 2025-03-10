Жителя Кстова будут судить за финансирование экстремистской организации Происшествия

В Нижегородской области перед судом предстанет 28-летний житель Кстова, обвиняемый в финансировании запрещенной в России экстремистской организации.

По данным следствия, в августе 2021 года мужчина принял осознанное решение о переводе денежных средств в поддержку организации, чья деятельность запрещена на территории РФ. С сентября 2021 по февраль 2022 года он систематически перечислял деньги на их счета.

Противоправную деятельность выявили сотрудники 4 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области. После задержания мужчине предъявили обвинение по статье 282.3 УК РФ ("Финансирование экстремистской деятельности"). В качестве меры пресечения ему назначили подписку о невыезде.

Следствие завершено, материалы уголовного дела переданы в суд. В случае признания вины обвиняемому грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.