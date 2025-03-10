Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
11 марта 2025 11:19  [87] Крупный пожар произошел на базе отдыха в Нижегородской области
11 марта 2025 10:58  [103] Жителя Кстова будут судить за финансирование экстремистской организации
11 марта 2025 09:30  [150] Два брата из Чкаловска потеряли 3 млн рублей из-за мошенников
11 марта 2025 08:46  [524] Что сказал губернатор Глеб Никитин о новой атаке БПЛА на Нижегородскую область
11 марта 2025 08:36  [761] Три украинских БПЛА сбили над Нижегородской областью
10 марта 2025 20:00  [277] Проверку проводят в Ветлуге после гибели мужчины на пилораме
10 марта 2025 19:30  [288] Слесарь в Починках получил тяжелые ожоги от аммиака
10 марта 2025 18:47  [323] Четырехлетний ребенок упал со второго этажа в Богородском районе
10 марта 2025 16:26  [299] Повредившим нижегородский трамвай хулиганом оказался подросток-мигрант
10 марта 2025 16:00  [305] Похищение двух человек закончилось уголовным делом в Нижегородской области
Происшествия

Жителя Кстова будут судить за финансирование экстремистской организации

11 марта 2025 10:58  [103] Происшествия

В Нижегородской области перед судом предстанет 28-летний житель Кстова, обвиняемый в финансировании запрещенной в России экстремистской организации.  

По данным следствия, в августе 2021 года мужчина принял осознанное решение о переводе денежных средств в поддержку организации, чья деятельность запрещена на территории РФ. С сентября 2021 по февраль 2022 года он систематически перечислял деньги на их счета.  

Противоправную деятельность выявили сотрудники 4 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области. После задержания мужчине предъявили обвинение по статье 282.3 УК РФ ("Финансирование экстремистской деятельности"). В качестве меры пресечения ему назначили подписку о невыезде.  

Следствие завершено, материалы уголовного дела переданы в суд. В случае признания вины обвиняемому грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кстово Полиция Экстремизм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph