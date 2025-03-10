Ребенок утонул в Балахне Происшествия

Несовершеннолетний утонул в водоеме на территории Балахны, сообщили в региональном управлении МЧС.

Подробности уточняются, сказали в ведомстве.

При этом, по неофициальным данным, погибшему было всего 10 лет. Спасатели достали его тело из озера Теплое.

Накануне сообщалось о 4-летнем ребенке, выпавшем из окна на втором этаже в Богородском округе. За его жизнь борются врачи.