Ребенок утонул в Балахне

Несовершеннолетний утонул в водоеме на территории Балахны, сообщили в региональном управлении МЧС.
Подробности уточняются, сказали в ведомстве.
При этом, по неофициальным данным, погибшему было всего 10 лет. Спасатели достали его тело из озера Теплое.
Накануне сообщалось о 4-летнем ребенке, выпавшем из окна на втором этаже в Богородском округе. За его жизнь борются врачи.
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