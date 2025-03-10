Директор Нижегородской кадетской школы уволилась на фоне уголовного дела Общество

Фото: личная страница героини в VK

Ольга Кудасова покинула пост директора Нижегородской кадетской школы имени Гурова, подав заявление об увольнении по собственному желанию. Эту информацию нашим коллегам из Newsroom24 подтвердили в региональном министерстве образования.

Ранее в учебном заведении прошли обыски. По версии следствия, Кудасова могла превышать должностные полномочия, с 2023 года начисляя сотрудникам стимулирующие выплаты и частично присваивая их себе.

Если вина будет доказана, экс-директору грозит до 10 лет лишения свободы. Изначально обсуждалось ее возможное отстранение, но Кудасова решила покинуть должность самостоятельно.

В настоящее время рассматривается кандидатура временного руководителя учебного заведения.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" сообщила об уголовном деле в отношении бывшего ректора НГЛУ имени Добролюбова Жанны Никоновой. Суд отправил ее в СИЗО на 2 месяца. Она и ее экс-коллега обвиняются в хищении более 1 млн рублей.