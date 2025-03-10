Нижегородские школьники представляют регион на международной олимпиаде по физике

Восемь учащихся из Нижегородской области участвуют в Kapitsa International Physics Olympiad (KIPhO – 2025), которая проходит в Подмосковном Долгопрудном. Об этом ИА "Время Н" сообщили в центре развития талантов "Вега".
В команду вошли победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике. Честь региона защищают:
"У ребят уже есть успешный опыт участия в олимпиадах разного уровня. Нижегородская область активно поддерживает образовательные инициативы, направленные на развитие прикладных физико-математических и инженерных способностей", — отметил Андрей Смирнов, педагог годовых программ "Веги" и замдиректора лицея №40.
Международная олимпиада KIPhO – 2025 продлится до 15 марта. Основное внимание уделено экспериментальной физике, а задания связаны с обработкой и визуализацией данных с использованием компьютерных технологий.
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