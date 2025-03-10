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Более 24 тысяч исследований прошли нижегородцы в "Поездах здоровья" с начала года

11 марта 2025 12:44  [86] Общество

Более 24 тысяч медицинских исследований выполнили нижегородцам в «Поездах здоровья» с начала года. Это почти 14,5 тысячи различных лабораторных исследований, более 2,7 тысячи флюорографий, почти 2 тысячи маммографий, 1,9 тысячи электрокардиографий и около тысячи ультразвуковых исследований.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, пациенты также получили уже около 12,7 тысячи консультаций узких специалистов. Прием вели терапевты, кардиологи, неврологи, эндокринологи, офтальмологи, хирурги и другие врачи.

В ведомстве напомнили, что формирование бригад мобильно-диагностических комплексов ведется на базе Нижегородской областной клинической больницы имени Н.А. Семашко. В регионе еженедельно работают сразу пять «Поездов здоровья» – они носят имена знаменитых деятелей медицины, связанных с нижегородской землей: Павла Гусева, Ивана Сеченова, Бориса Королева, Николая Блохина и Николая Семашко.

«За прошедшие месяцы «Поезда здоровья» совершили 40 выездов в муниципальные образования Нижегородской области и сделали остановки в 150 населенных пунктах. Высококвалифицированную медицинскую помощь смогли получить порядка 7,7 тысячи человек. Результат работы медиков – это выявление более 1,6 тысячи случаев заболеваний, в том числе свыше десятка случаев онкологии», – рассказали в НОКБ имени Н.А. Семашко.

График работы «Поездов здоровья» обновляется ежемесячно. С актуальной информацией можно ознакомиться на сайте областного Минздрава.

Напомним, проект «Поезда здоровья» реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» для работы «Поездов здоровья» были закуплены специализированные диагностические модули.

С 2025 года в стране по поручение президента России Владимира Путина начал действовать нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.    

Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

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Теги:
Здравоохранение Нацпроект Поезда здоровья
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