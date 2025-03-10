В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
11 марта 2025 13:20  [22] ВТБ: рекордное число предпринимателей выбрали преференциальные режимы Дальнего Востока и Арктики в 2024 году
11 марта 2025 12:12  [86] Более 250 нижегородцев открыли свое дело с помощью Нижегородского кадрового центра в 2024 году
11 марта 2025 11:00  [141] Монтажника лифтов ищут в Нижнем Новгороде на зарплату в 300 тысяч
11 марта 2025 08:00  [216] Объем инвестиций в капитал Нижегородской области вырос на 76%
10 марта 2025 18:40  [475] Госкомпании закупили у нижегородского бизнеса продукцию на 141 млрд рублей
10 марта 2025 16:44  [256] Менеджеры в Нижегородской области в среднем зарабатывают 133 тысяч рублей
10 марта 2025 15:58  [242] ВТБ: молодежь и пенсионеры стали чаще открывать вклады
10 марта 2025 11:49  [475] Сотрудников предложили проверять на полиграфе в Нижегородской области
10 марта 2025 11:25  [389] Начались поиски инвестора для строительства жилья по КРТ в Дзержинске
10 марта 2025 10:48  [401] Спрос на юристов и строителей вырос в Нижегородской области
Экономика

Более 250 нижегородцев открыли свое дело с помощью Нижегородского кадрового центра в 2024 году

11 марта 2025 12:12  [86] Экономика

Фото: Нижегородский кадровый центр

Более 250 нижегородцев открыли свое дело с помощью Нижегородского кадрового центра «Работа России» в 2024 году.

Нижегородский кадровый центр в рамках программы содействия началу предпринимательской деятельности предоставил в прошлом году более 1 тысячи услуг гражданам, находящимся в поиске работы. 252 человека из них открыли собственное дело.

С людьми, которые планировали открыть свое дело, сотрудники проводили профессиональные тестирования на готовность к ведению бизнеса, оказывали консультационные услуги по составлению бизнес-планов, направляли на переобучение в рамках нацпроекта «Демография» и предоставляли иные услуги.

31 гражданин получил в 2024 году единовременную финансовую помощь (ЕФП) при регистрации бизнеса. Преимущественным правом на получение такой субсидии обладают граждане, испытывающие трудности в поиске работы по основной профессии, женщины с детьми в возрасте до 3-х лет, заявители, представившие бизнес-планы по созданию и развитию промышленного производства, сельского хозяйства, сферы услуг и бытового обслуживания, а также те, кто разработал бизнес-планы по созданию рабочих мест для людей с инвалидностью.

«Поддержку в открытии собственного дела получили и уязвимые категории граждан: люди с инвалидностью, предпенсионеры, одинокие и многодетные родители. Единовременную финансовую помощь оказали, в частности, проектам по производству готовых металлических изделий в Кстове, по ремонту компьютеров в Сергаче, по производству керамических изделий в Борском округе», - рассказала директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.

Все услуги, предоставляемые службой занятости по содействию в организации предпринимательской деятельности, бесплатны.

«Программа содействия помогает гражданам открыть новое дело и реализовать свои бизнес идеи, а также способствует созданию рабочих мест в регионе. Предпринимательство — это важный фактор экономического роста и социальной стабильности. Поэтому наша задача — обеспечить доступ к необходимым ресурсам, знаниям и финансированию для тех, кто готов взять на себя ответственность и начать свой бизнес», - отметил руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Для получения дополнительной информации и консультаций обращайтесь в Нижегородский кадровый центр «Работа России» по телефону: 8 (800) 250-47-47.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Трудоустройство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph