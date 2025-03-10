Более 250 нижегородцев открыли свое дело с помощью Нижегородского кадрового центра в 2024 году Экономика

Фото: Нижегородский кадровый центр

Более 250 нижегородцев открыли свое дело с помощью Нижегородского кадрового центра «Работа России» в 2024 году.

Нижегородский кадровый центр в рамках программы содействия началу предпринимательской деятельности предоставил в прошлом году более 1 тысячи услуг гражданам, находящимся в поиске работы. 252 человека из них открыли собственное дело.

С людьми, которые планировали открыть свое дело, сотрудники проводили профессиональные тестирования на готовность к ведению бизнеса, оказывали консультационные услуги по составлению бизнес-планов, направляли на переобучение в рамках нацпроекта «Демография» и предоставляли иные услуги.

31 гражданин получил в 2024 году единовременную финансовую помощь (ЕФП) при регистрации бизнеса. Преимущественным правом на получение такой субсидии обладают граждане, испытывающие трудности в поиске работы по основной профессии, женщины с детьми в возрасте до 3-х лет, заявители, представившие бизнес-планы по созданию и развитию промышленного производства, сельского хозяйства, сферы услуг и бытового обслуживания, а также те, кто разработал бизнес-планы по созданию рабочих мест для людей с инвалидностью.

«Поддержку в открытии собственного дела получили и уязвимые категории граждан: люди с инвалидностью, предпенсионеры, одинокие и многодетные родители. Единовременную финансовую помощь оказали, в частности, проектам по производству готовых металлических изделий в Кстове, по ремонту компьютеров в Сергаче, по производству керамических изделий в Борском округе», - рассказала директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.

Все услуги, предоставляемые службой занятости по содействию в организации предпринимательской деятельности, бесплатны.

«Программа содействия помогает гражданам открыть новое дело и реализовать свои бизнес идеи, а также способствует созданию рабочих мест в регионе. Предпринимательство — это важный фактор экономического роста и социальной стабильности. Поэтому наша задача — обеспечить доступ к необходимым ресурсам, знаниям и финансированию для тех, кто готов взять на себя ответственность и начать свой бизнес», - отметил руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Для получения дополнительной информации и консультаций обращайтесь в Нижегородский кадровый центр «Работа России» по телефону: 8 (800) 250-47-47.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.