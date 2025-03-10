В поселке Большое Козино состоялось открытие Дома культуры Культура и отдых

Фото: минкульт Нижегородской области

В поселке Большое Козино Балахнинского округа состоялось открытие Дома культуры, строительство которого завершилось в прошлом году в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Строительство объекта началось в 2020 году, но в 2021 было остановлено. После замены генерального подрядчика в 2023 году строительство было возобновлено в рамках адресной инвестиционной программы, а в 2024 году объект был внесен в число тех, строительство которых велось в рамках национального проекта. Финансирование проекта составило более 157 млн рублей, в том числе более 11 млн было выделено из федерального бюджета.

Средства были направлены не только на строительство, но и на оснащение объекта культуры.

«Старый Дом культуры с залом на 100 мест находился в обветшавшем доме и уже давно не соответствовал современным требованиям. К строительству нового одноэтажного здания площадью более 1000 квадратных метров подошли, как всегда, комплексно. Дом культуры сделали «под ключ» - зал на 250 мест укомплектован современным звуковым и световым оборудованием, кабинеты уже готовы к началу занятий кружков, в танцевальном зале установлены зеркала и хореографические станки», - отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Также в комнатах для кружковых занятий установлены цифровое пианино, интерактивная доска, мольберты для занятий рисованием, шахматные столы. Кроме поселка Большое Козино, где проживает около 7 тысяч жителей, Дом культуры будет обслуживать соседние Ляхово, Ляховский Борок и Костенево.

«Нет сомнений, что для поселка Большое Козино и для Балахнинского муниципального округа это огромное событие. Надо было увидеть старое здание дома культуры для того, чтобы понять, насколько это важно. И, самое главное, что при работе на этом объекте у нас была самая активная поддержка жителей - инициативной группы наших ветеранов, которые контролировали каждый шаг. Здесь начнут работу 10 кружков, творческие объединения, будут заниматься не только дети, но и старшее поколение - ветераны и люди среднего возраста. Будет полный охват местных жителей», - отметил глава местного самоуправления Балахнинского муниципального округа Андрей Дранишников.

Напомним, что с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина в стране стартовали новые национальные проекты. Мероприятия в сфере культуры вошли в федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культур» нацпроекта «Семья». Среди них – мероприятия по переоснащению кинозалов, муниципальных библиотек, региональных и муниципальных театров и музеев, мероприятия «Пушкинской карты» и ряд новых. В целом национальный проект «Семья» направлен на поддержку и развитие семейных ценностей, создание комфортных условий для формирования здоровых и счастливых семей. Основная цель нового нацпроекта - чтобы каждая семья в России имела возможность реализовать свой потенциал, обеспечивая гармоничное развитие всех ее участников.