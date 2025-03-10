В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
11 марта 2025 13:17  [33] Ретропоезд в Арзамас перевёз почти 4,4 тысячи туристов за два месяца
11 марта 2025 11:00  [68] В поселке Большое Козино состоялось открытие Дома культуры
11 марта 2025 07:00  [178] На благоустройство парка в Урене потратят почти 130 млн рублей
08 марта 2025 10:58  [504] Музыкальный альбом презентовал экс-министр нижегородского правительства
07 марта 2025 17:33  [540] Нижегородский мэр Шалабаев объяснил, зачем нужна Триумфальная арка
07 марта 2025 11:20  [445] Нижегородский зоопарк "Лимпопо" стал работать на час дольше
06 марта 2025 19:56  [960] Арсений Гончуков: "Работайте лучше, снимайте, что хотите. Тарковский не виноват в ваших проблемах"
06 марта 2025 16:49  [467] 9,5 млн рублей уйдет на оформление Нижнего Новгорода к 9 Мая и Дню России
06 марта 2025 14:28  [1219] Опубликована программа празднования 8 Марта в Нижнем Новгороде
06 марта 2025 13:10  [455] Женщины говорят: шесть подкастов, которые помогают понять мир и себя
Культура и отдых

В поселке Большое Козино состоялось открытие Дома культуры

11 марта 2025 11:00  [68] Культура и отдых

Фото: минкульт Нижегородской области

В поселке Большое Козино Балахнинского округа состоялось открытие Дома культуры, строительство которого завершилось в прошлом году в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Строительство объекта началось в 2020 году, но в 2021 было остановлено. После замены генерального подрядчика в 2023 году строительство было возобновлено в рамках адресной инвестиционной программы, а в 2024 году объект был внесен в число тех, строительство которых велось в рамках национального проекта. Финансирование проекта составило более 157 млн рублей, в том числе более 11 млн было выделено из федерального бюджета.

Средства были направлены не только на строительство, но и на оснащение объекта культуры.

«Старый Дом культуры с залом на 100 мест находился в обветшавшем доме и уже давно не соответствовал современным требованиям. К строительству нового одноэтажного здания площадью более 1000 квадратных метров подошли, как всегда, комплексно. Дом культуры сделали «под ключ» - зал на 250 мест укомплектован современным звуковым и световым оборудованием, кабинеты уже готовы к началу занятий кружков, в танцевальном зале установлены зеркала и хореографические станки», - отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Также в комнатах для кружковых занятий установлены цифровое пианино, интерактивная доска, мольберты для занятий рисованием, шахматные столы. Кроме поселка Большое Козино, где проживает около 7 тысяч жителей, Дом культуры будет обслуживать соседние Ляхово, Ляховский Борок и Костенево.

«Нет сомнений, что для поселка Большое Козино и для Балахнинского муниципального округа это огромное событие. Надо было увидеть старое здание дома культуры для того, чтобы понять, насколько это важно. И, самое главное, что при работе на этом объекте у нас была самая активная поддержка жителей - инициативной группы наших ветеранов, которые контролировали каждый шаг. Здесь начнут работу 10 кружков, творческие объединения, будут заниматься не только дети, но и старшее поколение - ветераны и люди среднего возраста. Будет полный охват местных жителей», - отметил глава местного самоуправления Балахнинского муниципального округа Андрей Дранишников.

Напомним, что с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина в стране стартовали новые национальные проекты. Мероприятия в сфере культуры вошли в федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культур» нацпроекта «Семья». Среди них – мероприятия по переоснащению кинозалов, муниципальных библиотек, региональных и муниципальных театров и музеев, мероприятия «Пушкинской карты» и ряд новых. В целом национальный проект «Семья» направлен на поддержку и развитие семейных ценностей, создание комфортных условий для формирования здоровых и счастливых семей. Основная цель нового нацпроекта - чтобы каждая семья в России имела возможность реализовать свой потенциал, обеспечивая гармоничное развитие всех ее участников.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Балахнинский район Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph