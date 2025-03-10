Гострудинспекция проверяет информацию о нападении на кассира в Нижнем Новгороде Происшествия

Гострудинспекция Нижегородской области проверяет достоверность информации о нападении на кассира магазина в Автозаводском районе. Сообщение об этом появилось в социальных сетях.

Согласно опубликованным данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на сотрудника торговой точки и причинил ему травмы, в том числе перелом носа. Однако на данный момент жалобы, обращения или извещения о несчастном случае на производстве в инспекцию не поступали.

В соответствии с нормами законодательства, подобные повреждения квалифицируются как тяжелая производственная травма. В таких случаях работодатель обязан направить извещение в Гострудинспекцию в течение суток.

"Выясняем обстоятельства и причины данного происшествия", — сообщил руководитель ведомства Илья Мошес.