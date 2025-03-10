Добровольцы из Нижегородской области отправились на службу в зону СВО Общество

Фото: Дом народного единства

Группа добровольцев из Нижнего Новгорода, регионов России и Москвы отправилась на военную службу в рамках специальной военной операции. Они приняли решение присоединиться к защитникам страны, чтобы внести свой вклад в приближение победы. Перед отправкой новобранцы поделились своими мотивами.

"Я принял это решение, потому что хочу сражаться за Родину, за своих родных. Мой прадед воевал с фашистами, отец – в Чечне. Сейчас защищать свою страну идут те, кто силен духом", – заявил доброволец из Москвы.

Житель Ардатова, радиомеханик по образованию, отметил, что сможет применить свои знания для работы с беспилотниками: "Готов собирать дроны, быть оператором БПЛА, чтобы помочь нашим войскам".

На обучение оператора БПЛА отправляется и доброволец из Кировской области, ранее работавший трактористом. "Просто решил послужить Родине. Уверен, что победа будет за нами, потому что у нас дух сильнее", – сказал он.

Организацию отправки бойцов и обеспечение их дополнительным снаряжением взял на себя координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, который работает на базе Дома народного единства.

Напомним: тем, кто заключает контракт и отправляется в зону СВО, предоставляют сертификаты на 10 соток земли в Нижегородской области. Воспользоваться ими можно через два года. Кроме того, действует военный социальный контракт, по которому семье контрактника гарантируют 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, льготы на оплату ЖКУ и детских садов, а также индивидуальное сопровождение.