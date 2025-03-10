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Происшествия

Гибель 10-летнего ребенка на озере в Балахне закончилось уголовным делом

11 марта 2025 13:12  [49] Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В городе Балахне Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 10-летнего ребенка на водоеме. Расследование ведется по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), сообщили в региональном управлении Следственного комитета. 

По предварительной информации, 11 марта из озера Теплое было извлечено тело мальчика. При осмотре следов криминального характера не обнаружено, однако для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.  

В настоящее время следователи СК продолжают работу на месте происшествия, устанавливая обстоятельства трагедии.

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Теги:
Дети СК РФ Утонувшие
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