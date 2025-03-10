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Культура и отдых

Ретропоезд в Арзамас перевёз почти 4,4 тысячи туристов за два месяца

11 марта 2025 13:17  [30] Культура и отдых

Фото: пресс-служба ГЖД

Туристический ретропоезд на паровой тяге сообщением Нижний Новгород – Арзамас перевез почти 4,4 тысячи пассажиров в январе-феврале 2025 года. За 2 месяца он совершил около 30 рейсов.

В его состав входит старинный паровоз и новые комфортабельные вагоны с установками кондиционирования воздуха, системой автоматических сдвижных дверей с сенсорным управлением и биотуалетами. Кресла оснащены регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

«Пассажиры ретропоезда, отправившиеся в путешествие 2 марта, смогли побывать на праздничных гуляниях в честь Масленицы. Также у туристов есть возможность посетить уникальные достопримечательности Арзамаса, такие как дом-музей А.М. Горького и историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы», - отметил начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.

Отметим, всего в январе-феврале 2025 года туристическими поездами пригородного сообщения АО «ВВППК», курсирующими по Горьковской железной дороге в Нижегородской области, воспользовались 9,2 тыс. пассажиров. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Популярным среди туристов остается и мультимодальный маршрут Нижний Новгород – Большое Болдино, которым воспользовались около 800 человек. Он включает в себя поездку на пригородном поезде до станции Ужовка с дальнейшей пересадкой на автобус до знаменитого села. Природный музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино» является самым известным пушкинским местом в России и памятником культуры федерального значения.

Также высоким спросом пользуются «Тур в Простоквашино», где у гостей есть возможность побывать в деревне из одноименного советского мультфильма и принять участие в развлекательной программе с любимыми мультипликационными героями, а также «К Морозке», в рамках которого туристы окажутся в Поветлужье и познакомятся с героем русского эпоса – Морозко.

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Теги:
ГЖД поезд Туризм
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