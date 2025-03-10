Восьмиклассник устроил поножовщину в школе №117 Нижнего Новгорода Происшествия

Ученик восьмого класса школы №117 в Нижнем Новгороде пырнул ножом двух восьмиклассников и сбежал из школы. По неофициальной информации, один ранен в шею, другой — в живот.

Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском депобре, пострадавшие доставлены в больницу. Ими занимаются медики.

На месте поножовщины работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведется опрос участников и очевидцев случившегося.

"Предполагаемого виновника 2010 года рождения разыскивают сотрудников ОВД", - добавили в полиции.