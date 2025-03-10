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Общество

Специальный видеокурс поможет подготовиться к "Диктанту Победы"

11 марта 2025 14:47  [34] Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Доступ к материалам открыт для всех желающих с 11 марта. Специальный раздел «Диктант Победы» (6+) позволяет качественно подготовиться к акции, которая пройдет 25 апреля.

В частности, на платформе размещен видеокурс от Российского военно-исторического общества освежит знания о Великой Отечественной войне, конспекты и тесты по каждой теме диктанта, а также пять пробных вариантов прошлых лет.

«Ежегодно вместе с партнерами мы прорабатываем различные форматы, которые помогают всем желающим подготовиться к «Диктанту Победы». Уже сейчас на сайте диктанта доступны проверочные тесты, они обновляются каждые две недели и помогают сориентироваться, какие знания необходимо подтянуть. Платформа «Ростелеком. Лицей» расширяет возможности для подготовки к акции и для исторического просвещения в целом и, уверен, поможет привлечь еще больше участников к написанию диктанта», - считает федеральный координатор партпроекта «Единой России» «Историческая память», руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

В Нижегородской области в этом к написанию диктанта в очном формате планируется подготовить порядка 600 площадок.

«Сам не раз писал «Диктант Победы» и могу с уверенностью сказать, что многие вопросы не так просты, как может показаться на первый взгляд. Помимо проверки знаний о событиях Великой Отечественной войны, участники отвечают на вопросы, связанные с военной литературой, искусством и другими смежными направлениями. Теперь, когда появилась возможность подготовиться и понять формат диктанта, выполнить его задания может стать немного проще. Все же отмечу, что каждый раз вопросы диктанта своей сложностью и глубиной порой ставят в тупик самых опытных знатоков истории. Но могу сказать точно: писать его каждый раз интересно, ответственно и волнительно!» - сказал депутат Государственной Думы от Нижегородской области, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Вадим Булавинов.

Материалы по «Диктанту Победы» на «Ростелеком. Лицей» актуальны как для школьников, так и для их родителей. Раздел по подготовке к самому масштабному историческому диктанту будет доступен до 15 мая.

«Мы в «Ростелекоме» гордимся тем, что можем внести вклад в сохранение исторической памяти и поддержать такую значимую акцию, как «Диктант Победы». Наша образовательная платформа «Лицей» уже зарекомендовала себя среди школьников и их родителей. Мы предоставляем удобные и качественные инструменты для подготовки, которые помогут участникам не только успешно подготовиться к диктанту, но и лучше познакомиться с историческими событиями своей страны», - отметил директор офиса перспективных и партнёрских продуктов «Ростелекома» Александр Ряховский.

Напомним, 25 апреля «Единая Россия» проведет международную акцию «Диктант Победы» по всей стране и в 80 странах мира. Минобрнауки организует площадки в университетах страны и их зарубежных филиалах. Впервые к написанию теста подключится фонд «Защитники Отечества» - площадками для проведения станут его региональные филиалы.

В 2024 году исторический тест перевели на восемь языков: английский, французский, испанский, польский, сербский, монгольский, китайский и греческий. Онлайн-версию также адаптировали - она доступна на английском и китайском языках - диктантпобеды.рф.

 

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Теги:
ВОВ Диктант Единая Россия
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