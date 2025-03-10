Порезавший школьников подросток задержан в Нижнем Новгороде

14-летний подросток, устроивший поножовщину в школе №117 Нижнего Новгорода, задержан.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, сотрудники угрозыска поймали школьника на Дубравной улице.
Напомним, что инцидент произошел в указанной школе днем 11 марта. По имеющейся информации, восьмиклассник пырнул ножом двух своих одноклассников. Пострадавших доставили на скорой в больницу. Их здоровью ничего не угрожает, заключили медики после осмотра.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, СК и прокуратуры.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+