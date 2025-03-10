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Происшествия

Порезавший школьников подросток задержан в Нижнем Новгороде

11 марта 2025 15:08  [146] Происшествия

14-летний подросток, устроивший поножовщину в школе №117 Нижнего Новгорода, задержан.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, сотрудники угрозыска поймали школьника на Дубравной улице.

Напомним, что инцидент произошел в указанной школе днем 11 марта. По имеющейся информации, восьмиклассник пырнул ножом двух своих одноклассников. Пострадавших доставили на скорой в больницу. Их здоровью ничего не угрожает, заключили медики после осмотра.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, СК и прокуратуры.

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Теги:
Полиция поножовщина Школы
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