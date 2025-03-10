Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 марта 2025 16:22  [2] Камеры на опасных дорогах установят в Нижегородской области до конца апреля
11 марта 2025 16:09  [89] Бэби-бум произошел в нижегородском "Лимпопо" в начале весны
11 марта 2025 15:30  [100] Замена кровли началась в здании Нижегородской ярмарки
11 марта 2025 15:25  [90] Металлические конструкции для беспроводной связи: антенные опоры
11 марта 2025 15:24  [82] В Сергачской ЦРБ завершился капитальный ремонт инфекционного отделения
11 марта 2025 15:20  [85] 18 социальных предпринимателей и НКО бесплатно разместят рекламу своих проектов на экранах в Нижнем Новгороде и Семенове
11 марта 2025 15:05  [129] "Диктант Победы" на отлично: проверьте знания о событиях Великой Отечественной войны на платформе "Ростелеком. Лицей"
11 марта 2025 14:52  [145] Историческое здание профилактория в Дзержинске хотят восстановить
11 марта 2025 14:47  [112] Специальный видеокурс поможет подготовиться к "Диктанту Победы"
11 марта 2025 14:44  [134] Нижегородский минград утвердил благоустройство территории в Новинках
Общество

В Сергачской ЦРБ завершился капитальный ремонт инфекционного отделения

11 марта 2025 15:24  [82] Общество

Фото: министерство здравоохранения Нижегородской области

В Сергачской центральной районной больнице завершился капитальный ремонт инфекционного отделения. В отдельном корпусе, где располагается отделение, смогут одновременно проходить лечение до 20 пациентов. В стационаре будут размещать как взрослых, так и детей с родителями.

Как отметил главный врач Сергачской ЦРБ Михаил Мартынов, на этапе проектирования ремонтных работ было важно учесть особенности стояния грунтовых вод рядом с инфекционным корпусом.

«Для того чтобы не допустить высокой влажности в отделении, мы установили вентиляционную и отопительную системы с усиленными мощностями. Кроме того, приняли решение полностью переделать крышу, сформировав специальные навесы», – рассказал руководитель медицинского учреждения.

По словам Михаила Мартынова, капитальный ремонт также включал утепление и обновление фасадов корпуса, выполнение отделочных работ во всех внутренних помещениях, обновление санузлов. Сегодня отремонтированное отделение уже принимает первых пациентов.

Как отметили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, обновление Сергачской ЦРБ ведется не только за счет средств регионального бюджета, но и в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Ранее при поддержке федерального бюджета в больнице выполнили ремонт в педиатрическом, терапевтическом и физиотерапевтическом отделениях, а также в поликлинике.

В первой половине текущего года завершится капитальное обновление хирургического корпуса больницы. В ближайшее время в Сергачском округе также откроются для пациентов три обновленных ФАПа.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли

Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,  «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
больницы Здравоохранение Минздрав
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph