В Сергачской ЦРБ завершился капитальный ремонт инфекционного отделения Общество

Фото: министерство здравоохранения Нижегородской области

В Сергачской центральной районной больнице завершился капитальный ремонт инфекционного отделения. В отдельном корпусе, где располагается отделение, смогут одновременно проходить лечение до 20 пациентов. В стационаре будут размещать как взрослых, так и детей с родителями.

Как отметил главный врач Сергачской ЦРБ Михаил Мартынов, на этапе проектирования ремонтных работ было важно учесть особенности стояния грунтовых вод рядом с инфекционным корпусом.

«Для того чтобы не допустить высокой влажности в отделении, мы установили вентиляционную и отопительную системы с усиленными мощностями. Кроме того, приняли решение полностью переделать крышу, сформировав специальные навесы», – рассказал руководитель медицинского учреждения.

По словам Михаила Мартынова, капитальный ремонт также включал утепление и обновление фасадов корпуса, выполнение отделочных работ во всех внутренних помещениях, обновление санузлов. Сегодня отремонтированное отделение уже принимает первых пациентов.

Как отметили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, обновление Сергачской ЦРБ ведется не только за счет средств регионального бюджета, но и в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Ранее при поддержке федерального бюджета в больнице выполнили ремонт в педиатрическом, терапевтическом и физиотерапевтическом отделениях, а также в поликлинике.

В первой половине текущего года завершится капитальное обновление хирургического корпуса больницы. В ближайшее время в Сергачском округе также откроются для пациентов три обновленных ФАПа.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли

Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».