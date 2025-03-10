СК завел уголовное дело после поножовщины в нижегородской школе №117 Происшествия

Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента с поножовщиной в школе №117 Сормовского района Нижнего Новгорода.

По предварительным данным, 11 марта между восьмиклассниками произошел конфликт, в ходе которого один из подростков нанес двоим сверстникам ножевые ранения. Пострадавших госпитализировали, им оказана необходимая медпомощь.

На место происшествия незамедлительно прибыли следователи и криминалисты регионального СК. Подозреваемый задержан, в ближайшее время с ним проведут следственные действия и определят меру пресечения.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также выясняют причины и условия, которые могли привести к преступлению.

Ранее сообщалось, что в случившемся также разбирается прокуратура.

Напомним также, что суд продлил срок ареста мужчине, зверски убившему жену и маленькую дочь в Балахне.