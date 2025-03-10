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Экономика

Более 9,7 тысячи услуг получил нижегородский бизнес на цифровой платформе "Мой экспорт"

11 марта 2025 16:17  [23] Экономика

Более 9,7 тысячи услуг получили предприниматели из Нижегородской области на цифровой платформе «Мой экспорт» за 2024 год. Платформа начала работать в конце 2020 года в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Это флагманский проект Российского экспортного центра*, который переводит в «цифру» решение большинства задач в сфере экспорта.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что на платформе «Мой экспорт» экспортер может найти контрагентов, финансовых и логистических партнеров для сопровождения сделки, компенсировать затраты на транспортировку, получить страховую и кредитную поддержку, оформить экспортные сертификаты – всего 126 услуг.

«Сегодня на платформе «Мой экспорт» зарегистрированы более 1 тысячи нижегородских компаний. С 2020 года предприятия региона получили 13 тысяч услуг, большая часть из них – более 9 700 – была оказана за 2024 год. Наиболее популярными услугами среди нижегородских компаний были «Фитосанитарный сертификат», «Сертификат происхождения товаров», «Подбор маркетплейсов», «Товарно-страновой профиль со списком покупателей», «Ветеринарный сертификат», – отметил Максим Черкасов.

В целом по стране в 2024 году на государственной цифровой платформе «Мой экспорт» зафиксирован значительный рост числа зарегистрированных компаний, превысив отметку в 37 тысяч — прирост составил более 10 тысяч компаний.

«Результаты работы платформы за 2024 год свидетельствуют о растущем доверии к платформе со стороны российского бизнеса и ее эффективности как инструмента поддержки экспорта. В планах на текущий год – дальнейшее развитие функциональности платформы, расширение спектра предоставляемых услуг и укрепление сотрудничества с российскими экспортерами», — уточнила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.

В прошлом году клиенты платформы осуществили экспортные поставки в порядка 200 стран мира, а общий объем поддержанного экспорта, по предварительным данным, превысил 155 млрд рублей.

Среди запущенных сервисов в прошлом году — Единый каталог услуг, в котором собрано более 630 услуг и мер поддержки: их предоставляют более 115 федеральных и региональных органов исполнительной власти, институтов развития, финансовых организаций, а также порядка 620 коммерческих организаций.

В 2024 году сервис «Профессионалы экспорта» на платформе «Мой экспорт» обработал более 4000 заявок от российских экспортеров, из которых более половины поступило от компаний МСП. В сравнении с результатами 2023 года прирост числа оказанных услуг составил 55%. Широкое использование этого сервиса МСП стало возможным благодаря государственной поддержке, предоставляемой через региональные Центры поддержки экспорта.

В течение всего 2024 года шло интенсивное развитие возможностей и удобства сервисов для получения ветеринарного, фитосанитарного сертификатов и сертификата происхождения для экспорта товаров. В результате проведенных работ популярность сервисов существенно возросла и по итогам года данные сервисы стали лидерами по востребованности.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

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Теги:
Нацпроект Экспорт
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