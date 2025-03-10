Более 9,7 тысячи услуг получил нижегородский бизнес на цифровой платформе "Мой экспорт"

Более 9,7 тысячи услуг получили предприниматели из Нижегородской области на цифровой платформе «Мой экспорт» за 2024 год. Платформа начала работать в конце 2020 года в рамках национального проекта «
Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что на платформе «Мой экспорт» экспортер может найти контрагентов, финансовых и логистических партнеров для сопровождения сделки, компенсировать затраты на транспортировку, получить страховую и кредитную поддержку, оформить экспортные сертификаты – всего 126 услуг.
«Сегодня на платформе «Мой экспорт» зарегистрированы более 1 тысячи нижегородских компаний. С 2020 года предприятия региона получили 13 тысяч услуг, большая часть из них – более 9 700 – была оказана за 2024 год. Наиболее популярными услугами среди нижегородских компаний были «Фитосанитарный сертификат», «Сертификат происхождения товаров», «Подбор маркетплейсов», «Товарно-страновой профиль со списком покупателей», «Ветеринарный сертификат», – отметил Максим Черкасов.
В целом по стране в 2024 году на государственной цифровой платформе «Мой экспорт» зафиксирован значительный рост числа зарегистрированных компаний, превысив отметку в 37 тысяч — прирост составил более 10 тысяч компаний.
«Результаты работы платформы за 2024 год свидетельствуют о растущем доверии к платформе со стороны российского бизнеса и ее эффективности как инструмента поддержки экспорта. В планах на текущий год – дальнейшее развитие функциональности платформы, расширение спектра предоставляемых услуг и укрепление сотрудничества с российскими экспортерами», — уточнила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
В прошлом году клиенты платформы осуществили экспортные поставки в порядка 200 стран мира, а общий объем поддержанного экспорта, по предварительным данным, превысил 155 млрд рублей.
Среди запущенных сервисов в прошлом году — Единый каталог услуг, в котором собрано более 630 услуг и мер поддержки: их предоставляют более 115 федеральных и региональных органов исполнительной власти, институтов развития, финансовых организаций, а также порядка 620 коммерческих организаций.
В 2024 году сервис «Профессионалы экспорта» на платформе «Мой экспорт» обработал более 4000 заявок от российских экспортеров, из которых более половины поступило от компаний МСП. В сравнении с результатами 2023 года прирост числа оказанных услуг составил 55%. Широкое использование этого сервиса МСП стало возможным благодаря государственной поддержке, предоставляемой через региональные Центры поддержки экспорта.
В течение всего 2024 года шло интенсивное развитие возможностей и удобства сервисов для получения ветеринарного, фитосанитарного сертификатов и сертификата происхождения для экспорта товаров. В результате проведенных работ популярность сервисов существенно возросла и по итогам года данные сервисы стали лидерами по востребованности.
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».
Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» националь
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