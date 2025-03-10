Нижегородцев предупредили об опасности при обнаружении беспилотников

МЧС Нижегородской области обратилось к жителям региона с предупреждением о мерах безопасности при обнаружении беспилотных летательных аппаратов или их обломков.
В ведомстве напомнили, что категорически запрещается приближаться к таким объектам и тем более трогать их руками. В случае обнаружения необходимо немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить в экстренные службы.
Контакт с неизвестными БПЛА или их фрагментами может представлять угрозу для жизни и здоровья.
Напомним, 11 марта над Нижегородской областью были сбиты три украинских беспилотника. По данным главы региона Глеба Никитина, средствами ПВО и РЭБ уничтожены дроны в двух районах.
Сообщалось также, что из-за угрозы атаки БПЛА временно не работал нижегородский аэропорт. Сейчас воздушная гавань функционирует штатно.
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