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Нижегородцев предупредили об опасности при обнаружении беспилотников

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МЧС Нижегородской области обратилось к жителям региона с предупреждением о мерах безопасности при обнаружении беспилотных летательных аппаратов или их обломков.  

В ведомстве напомнили, что категорически запрещается приближаться к таким объектам и тем более трогать их руками. В случае обнаружения необходимо немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить в экстренные службы.  

Контакт с неизвестными БПЛА или их фрагментами может представлять угрозу для жизни и здоровья. 

Напомним, 11 марта над Нижегородской областью были сбиты три украинских беспилотника. По данным главы региона Глеба Никитина, средствами ПВО и РЭБ уничтожены дроны в двух районах. 

Сообщалось также, что из-за угрозы атаки БПЛА временно не работал нижегородский аэропорт. Сейчас воздушная гавань функционирует штатно.

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Теги:
беспилотники МЧС
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